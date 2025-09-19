Bueno: «Ya somos el equipo valiente y agresivo que prometimos»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, auguró «un buen espectáculo» de cara al derbi que su equipo y el Huétor Tájar mantendrán este domingo a las 16.00 horas en la Ciudad Deportiva del club, el primero de la temporada para el filial rojiblanco tras su descenso a Tercera RFEF. «Ganará el equipo que presente mejor su modelo de juego, su idea y su identidad, para que las características de los jugadores se vean reflejadas y dominar los momentos del partido. Seguro que será un encuentro vistoso entre dos equipos con mucho talento y para los jugadores sería bonito que la grada estuviera llena; se dan todos los alicientes», esgrimió en declaraciones a los medios del club.

Luis Bueno negó tajantemente que haber jugado varios partidos en la Copa RFAF pueda suponer «desventaja alguna» para el Huétor Tájar. «Estamos en un momento de adaptación a la competición y ese ritmo es positivo para mí; ojalá nosotros pudiéramos miércoles y domingo, porque tengo claro que lo que el jugador desea es estar sobre el terreno de juego y mejorar con la competición», justificó. «Ya jugamos allí en pretemporada, aunque ahora vayamos a hacerlo en nuestra casa con otras dimensiones y superficie, pero será un rival muy difícil, a batir porque viene de 'play off' y está muy hecho ya a la categoría; buscaremos el partido que nos interese», apuntó.

«Ya somos el equipo agresivo y valiente con balón que prometimos y estoy seguro de que cada vez estaremos más cerca de los tres puntos», se congratuló el entrenador del Recreativo pese a los empates con los que el filial saldó sus dos primeras jornadas en Tercera RFEF. «Invito a la afición a que venga a vernos porque ya se están viendo los frutos de los jugadores que vienen de abajo. No hay excusa para apoyar al Recreativo. Somos un equipo con mucho arraigo al club y por eso jugamos con tanta ambición y ganas por disfrutar en el campo y hacerles disfrutar», compartió.