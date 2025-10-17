Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Bueno dirige un entrenamiento del Recreativo. Granada CF
Filial del Granada

Bueno: «Intentaremos seguir siendo sólidos y alegres»

Tercera RFEF ·

«Tendremos que adaptarnos a un ambiente de fútbol magnífico», expone el responsable del Recreativo sobre la visita al Alhaurino

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:46

Comenta

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, reseñó que su equipo tendrá que adaptarse «a un ambiente de fútbol magnífico con las dos gradas laterales» con motivo de la visita al Alhaurino del domingo (12.15 horas). «Es un campo con solera como se dice, habituado a Tercera división, y con un equipo muy bien trabajado por un excompañero mío en la cantera del Málaga», apuntó por Francis García.

«Intentaremos continuar siendo un equipo sólido y también alegre, como en estas últimas jornadas. Será un partido totalmente distinto al de Huétor Vega y los rivales ya nos van conociendo», avisó Bueno, que pidió a sus futbolistas «estar conectados y comunicados como un grupo unido para anticiparse» más allá de la trascendencia de «los modelos de juego» del filial rojiblanco y sus rivales.

