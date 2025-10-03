Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El entrenador del Recreativo, Luis Bueno, da indicaciones durante el derbi anterior con el Huétor Tájar. Granada CF

Entrenador del Recreativo Granada

Bueno: «Los derbis tienen alicientes muy motivadores»

Sala de prensa ·

«Los jugadores deben crecerse ante ambientes hostiles como el que puede haber en Motril, donde hay mucha y buena afición», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:24

Comenta

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, reconoció el «aliciente tan motivador» que presenta para su equipo afrontar otro derbi en Motril este domingo (19 horas) después de lograr su primera victoria del campeonato contra el Huétor Tájar en la Ciudad Deportiva del club dos semanas atrás. «Competiremos bajo un ambiente muy bonito, con el que los jugadores deben crecerse aunque pueda ser hostil por la mucha y buena afición que hay allí, donde se respira buen fútbol y ante un equipazo con uno de los mejores ataques de Tercera RFEF y una mezcla de juventud y jugadores hechos a la categoría», abundó en declaraciones a los medios del club.

«Será un partido magnífico, contra gente que compite con calidad y buenos resultados. El Motril ya está arriba y aún no ha perdido, con tres porterías a cero pese a que en Churriana se le ajustó el partido al final de forma un poco engañosa porque fue muy superior de principio a fin. Tenemos mucha ganas de afrontar partidos así para que se vea a los jugadores de la cantera granadina», apuntó Bueno, sin disimular que sus pupilos agradecieron el primer triunfo tras el descenso. «Las sensaciones del trabajo diario son buenas porque la energía siempre es más positiva después de una victoria, pero nos centramos en la mejora individual para ir paso a paso», matizó el técnico del filial rojiblanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas
  10. 10 La toma de los Javis, Federico y Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bueno: «Los derbis tienen alicientes muy motivadores»

Bueno: «Los derbis tienen alicientes muy motivadores»