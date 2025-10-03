Bueno: «Los derbis tienen alicientes muy motivadores»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 3 de octubre 2025, 11:24 Comenta Compartir

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, reconoció el «aliciente tan motivador» que presenta para su equipo afrontar otro derbi en Motril este domingo (19 horas) después de lograr su primera victoria del campeonato contra el Huétor Tájar en la Ciudad Deportiva del club dos semanas atrás. «Competiremos bajo un ambiente muy bonito, con el que los jugadores deben crecerse aunque pueda ser hostil por la mucha y buena afición que hay allí, donde se respira buen fútbol y ante un equipazo con uno de los mejores ataques de Tercera RFEF y una mezcla de juventud y jugadores hechos a la categoría», abundó en declaraciones a los medios del club.

«Será un partido magnífico, contra gente que compite con calidad y buenos resultados. El Motril ya está arriba y aún no ha perdido, con tres porterías a cero pese a que en Churriana se le ajustó el partido al final de forma un poco engañosa porque fue muy superior de principio a fin. Tenemos mucha ganas de afrontar partidos así para que se vea a los jugadores de la cantera granadina», apuntó Bueno, sin disimular que sus pupilos agradecieron el primer triunfo tras el descenso. «Las sensaciones del trabajo diario son buenas porque la energía siempre es más positiva después de una victoria, pero nos centramos en la mejora individual para ir paso a paso», matizó el técnico del filial rojiblanco.