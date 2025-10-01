Reconocen la trayectoria del Granada femenino
La asociación de mujeres empresarias y autónomas obsequia al equipo con el premio al talento local
R. I.
Granada
Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23
La asociación de mujeres empresarias y autónomas de Granada (AMEGA) reconoció la trayectoria del Granada femenino en su IV gala benéfica con el premio al talento local. Recogieron el galardón la capitana Lauri Requena y la responsable de relaciones institucionales de la sección, María del Carmen Rodríguez Zurita.
La gala, celebrada en el Palacio de los Córdova, reconoció el esfuerzo de mujeres y entidades que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la provincia y apoyó a la Fundación Espadafor, dedicada a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. El Granada, además, participó como patrocinador del evento.
