Lauri y María del Carmen Rodríguez Zurita recogen el premio de AMEGA al Granada femenino. Granada CF
Gala de AMEGA

Reconocen la trayectoria del Granada femenino

La asociación de mujeres empresarias y autónomas obsequia al equipo con el premio al talento local

R. I.

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:23

La asociación de mujeres empresarias y autónomas de Granada (AMEGA) reconoció la trayectoria del Granada femenino en su IV gala benéfica con el premio al talento local. Recogieron el galardón la capitana Lauri Requena y la responsable de relaciones institucionales de la sección, María del Carmen Rodríguez Zurita.

La gala, celebrada en el Palacio de los Córdova, reconoció el esfuerzo de mujeres y entidades que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la provincia y apoyó a la Fundación Espadafor, dedicada a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. El Granada, además, participó como patrocinador del evento.

