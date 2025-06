Álex Gálvez es uno de esos granadinos que no dudó en emigrar para cumplir su sueño de ser futbolista. Villanovense, Sporting de Gijón y Rayo ... Vallecano contemplaron sus progresos hasta afianzarse en Primera división con los de la franja. De allí saltó al Werder Bremen, para luego volver a España. Eibar, Las Palmas, Rayo de nuevo, Ibiza en Segunda y ya Recreativo de Huelva en 1ª RFEF, su última experiencia profesional. Parecía que su salida a mitad de curso indicaba la retirada, pero él quería volver a casa y desconectar junto a su familia. Sin el afán de antes, a sus 36 años ha decidido probar en el Arenas de Armilla que dirigirá Jorge Molina. Siempre sonó para 'su' Granada, pero al final nunca se dio, aunque ha comentado en radio algunos de sus partidos en los últimos meses.

–¿Cómo se gestó el fichaje?

–Después de salir del Recreativo de Huelva por decisión propia necesitaba estar tranquilo y volver a Granada, porque he estado muchos años fuera. En estas últimas semanas, Jorge Molina ya había tomado la decisión de unirse al Arenas, mantuvimos contacto y me pidió que echara un año con ellos. Cree que puedo ayudarle bastante. Ha sido fundamental. Sabemos cómo ha sido su trayectoria como jugador y que tiene experiencia en el cuerpo técnico del Granada. Tengo la ilusión de contribuir en un club que considero importante en la provincia. Espero que podamos tener así una mayor aspiración y competir en una liga complicada. Hacer algo interesante.

–¿Conocía a Molina de antes?

–Sí. No existía un trato cercano, pero nos conocíamos de enfrentarnos en Primera. También nos hemos cruzado en vacaciones y hemos hablado.

–Tiene familia en el equipo.

–Sí. Mis dos sobrinos juegan en las categorías inferiores. Sé que les hace ilusión que esté cerca de ellos. Es un punto a favor.

–Cuando salió del Recre tuvo que aclarar que no se retiraba...

–Yo renové allí un segundo año esperando las mismas circunstancias: hacer una buena temporada e intentar entrar en el 'play off' a Segunda aunque tuviéramos el presupuesto más bajo del grupo. Confiaba en Abel Gómez, que es un gran entrenador, pero las cosas no nos salieron como esperábamos, a pesar de que habían subido otros rivales. No acompañó la gestión del club y hablé con el presidente, porque yo me había quedado para otra cosa. Para estar así, me iba a casa. Avisé y lo aceptaron. Cogí mis maletas, mi hijo y mi mujer, y a Granada.

–Pero ahora prefiere jugar en 3ª RFEF...

–A esta altura, después de mi carrera, no me importa la categoría. He tenido ofertas de 1ª y 2ª RFEF y las rechacé por la comodidad de competir en casa y disfrutar de los míos. Intentaré ser un 'regalo' para que el Arenas esté arriba.

–Habrá hecho deporte.

–Sí, pero no es lo mismo por tu cuenta que de forma profesional. He jugado en algunas peñas con exjugadores y también le he dado al pádel para mantenerme.

–Tenía ganas de dejar de viajar.

–Ha sido un tema más mental que físico, porque me encuentro bien a pesar de mis 36. En el Recre había mucha inestabilidad y me ayudó a tomar la decisión.

–El Arenas es un club por el que han pasado ilustres, como Dani Benítez o Fran Machado...

–Creo que son jugadores a los que les pasó lo que a mí, que tienen el gusanillo de seguir compitiendo. Yo tengo los deberes hechos, pero puedo servir de espejo a otros jugadores que quieren aspirar a más. Diego Martínez fue entrenador de este equipo, por ejemplo.

–Ha hecho sus pinitos como comentarista del Granada. ¿Cómo lo ve?

–Fue una pena que no se metiera en 'play off', a pesar del esfuerzo que hizo con Pacheta. Considero que es un entrenador espectacular, serio. Seguro que la próxima será una gran temporada desde el inicio. El Granada necesita un técnico con estas características que lo ponga en Primera división, que es lo que merece el club y la ciudad.