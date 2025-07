Rebbach se despide del Granada CF

Abde Rebbach, futbolista del Alavés que jugó cedido en el Granada durante la segunda vuelta de la semana pasada, se despidió por carta del conjunto ... rojiblanco. «Lo hago con una mezcla de orgullo por haber defendido la camiseta de un histórico y de amargura por no haber logrado el objetivo. Estoy seguro que el Granada CF volverá a Primera División lo antes posible», aseveró.

«Han sido meses intensos en los que he disfrutado del fútbol en Los Cármenes y de una afición con la que este deporte en realidad se engrandece. Nunca voy a olvidar el cariño que me habéis brindado desde el primer hasta el último día. Fue la primera vez que salía de mi casa y la experiencia no ha podido ser más grata», abundó.

El argelino dio las gracias a los dos entrenadores que le han dirigido, Escribá y Pacheta, así como a sus respectivos cuerpos técnicos y al que fuera director deportivo, Matteo Tognozzi, «que fue la persona que apostó por mí». «Me he sentido importante y muy querido», añadió.

Por último, tuvo un aparte para la afición: «Vuestro empuje desde la grada, los recibimientos, todas las veces que os habéis desplazado con el equipo… Siempre dejáis el nombre del Granada CF muy alto. Gracias por haber hecho tan especial este tiempo que he estado con vosotros».

Rebbach afronta la pretemporada con el Alavés, aunque con su futuro aún abierto. Es posible que le busquen salida, pero en teoría sería por la vía del traspaso.