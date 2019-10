La crónica El Granada planta cara a un Madrid que sufrió para ganar al final del partido AGENCIAS Los granadinos caen por 4-2 ante un Real Madrid muy superior en la primera parte, pero que se las vio en la segunda y no pudo sentenciar el partido hasta el minuto 92 ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 5 octubre 2019, 18:25

El Granada dio la cara en el Santiago Bernabéu y, a pesar de tener opciones de puntuar hasta el 92, cayó derrotado ante un Real Madrid que demostró su poderío en el primer tiempo pero al que hizo sufrir durante buena parte de la segunda mitad. La hinchada rojiblanca disfrutó al ver a los suyos pelear de tú a tú ante uno de los mejores equipos del mundo, pero la calidad de la plantilla madridista rompió dos dinámicas que enloquecían al granadinismo: la de partidos sin perder (el Granada no lo hacía desde la jornada 2) y la de partidos sin perder por más de un gol de diferencia (el Granada nunca había perdido por más de uno desde que Diego Martínez fue contratado por el club en el verano del 2018).

El partido empezó de la mejor manera posible para el Real Madrid. Tan solo se llevaba disputado un minuto y medio cuando Bale filtró un pase al corazón del área para que Benzema se adelantara a Domingos Duarte y subiera el 1-0 al marcador. Los jugadores rojiblancos estaban dubitativos por dos polémicas estériles: una posible mano de Ramos en el área local (que no fue) y una reclamación de fuera de juego al árbitro, que tampoco lo fue porque Neva habilitaba al delantero galo.

El Granada intentaba ser un equipo osado y presionar arriba, pero otro contratiempo volvió a alterar a los de Diego Martínez: Montoro cayó lesionado en el 5 de partido y tuvo que retirarse del terreno de juego, dejando su lugar a Gonalons. El Madrid, motivado y remando con el viento a favor, dominó a un conjunto granadino que veía como sus planes no le iban saliendo nada bien. Si ese dominio blanco no se tradujo en goles fue porque la soberbia actuación de Rui Silva permitió al equipo rojiblanco llegar con vida al descanso. El guardameta luso salvó un gol cantado de Carvajal (m.10) y un peligroso cabezazo de Fede Valverde (m.15). Sufría el Granada para sacar el balón y también para frenar los ataques madridistas, por lo que una mínima desventaja no parecía un mal resultado al descanso. Sin embargo, en el último minuto antes del intermedio Domingos Duarte estuvo muy lento a la hora de despejar un balón sin dueño en las inmediaciones del área y Fede Valverde le ganó la partida, llevandose el esférico y regalando medio pase de gol a Eden Hazard, que no desaprovechó el obsequio y batió de vaselina a Rui Silva (2-0), firmando así su primer tanto en la liga española.

4 Real Madrid Areola; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Odriozola; Casemiro, Valverde, Kroos (Modric, m.34); Hazard (Isco, m.69), Bale (James Rodríguez, m.82) y Benzema. 2 Granada CF Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Yangel Herrera, Montoro (Gonalons, m.5), Ramón Azeez (Vadillo, m.51); Antonio Puertas, Darwin Machís y Roberto Soldado (Carlos Fernández, m.64). goles 1-0, m.2: Benzema; 2-0, m.45: Hazard; 3-0, m.60: Modric; 3-1, m.68: Machís (de penalti); 3-2, m.77: Domingos Duarte; 4-2, m.92: James. árbitro Jaime Latre (colegio aragonés). Amonestó a los locales Casemiro, Areola, James y Carvajal así como a los visitantes Soldado, Germán, Domingos Duarte, Yangel Herrera y Puertas. incidencias Partido de liga disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 70.315 espectadores (cifra oficial).

En la reanudación el Granada dio la impresión de salir más metido en el partido, pero otra recuperación de Fede Valverde -esta vez cerca de la banda izquierda- permitió al mediocampista conectar con Eden Hazard y éste, como si de una película de mafiosos se tratara, le entregó a Modric un regalo que el croata no podía rechazar. Modric recibió el esférico en la frontal del área y allí lo convirtió en un mísil tierra-aire que entró por la escuadra de la portería defendida por Rui Silva (3-0).

Hubo quién creyó que la tarde del sábado sería un cuento de hadas para el Madrid de Zidane y que era hora de soltar aquello de colorín, colorado. Pero no. El Granada de Diego Martínez recordó que hay algo que lo hace especial: su fe en sí mismo. Fue eso lo que le llevó a meterse en el partido gracias a un error de Areola que Carlos Fernández aprovechó para provocar un penalti que Machís transformó con precisión milímetrica. Siguió apretando el Granada, dando motivos de orgullo a los suyos, y Domingos Duarte se reivindicó de alguna manera al aprovechar un saque de esquina y una dejada de Germán para subir el 3-2 al marcador. Al Madrid se le vino a la mente el reciente choque del Levante, en el que también terminó pidiendo la hora. El Granada peleó como si la liga dependiera de cada jugada, pero el equipo merengue logró contener las llegadas de los rojiblancos.

Ya en el descuento James Rodríguez, que había entrado en los minutos finales por Gareth Bale, aprovechó una salida a la contra para rematar el partido y llevar la tranquilidad a las gradas del coliseo blanco. El Granada no pudo conquistar el liderato, pero compitió ante otro grande del fútbol mundial y sigue teniendo la permanencia 14 puntos más cerca que cuando empezó la liga. Y eso, en la octava jornada, es mucho decir.