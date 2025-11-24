La Real B hunde al Granada en la antepenúltima posición

ClasificaciónLa Real B hunde al Granada en la antepenúltima posición
Un gol de Balda da el triunfo al filial donostiarra frente al Real Valladolid
Granada
Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:33
Pésimas noticias para el Granada en el partido que cerró la jornada 15. La victoria de la Real Sociedad B frente al Real Valladolid hundió ... a los rojiblancos en la posición vigésima de la clasificación en LaLiga Hypermotion.
Un gol de Balda en la primera parte fue suficiente para consumar la ventaja del filial del conjunto donostiarra. Con ello, los de Pacheta, con sus 16 puntos, se quedan a un punto del Andorra y el Eibar, que está fuera de los cuatro últimos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión