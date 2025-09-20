Ramis: «La clasificación es engañosa, pero el Granada se va a recuperar»

El entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis, compareció en la previa al duelo contra el Granada que acogerá el estadio de El Plantío este lunes. ... El técnico valoró el choque, además de alabar al cuadro dirigido por Pacheta. «El Granada se va a recuperar. Estoy seguro. Pero eso no hace que tengamos que tenerle miedo, ni mucho menos. Es un partido en el que no debemos mirar a la clasificación, es engañosa por las pocas jornadas que llevamos», explicó.

«El Granada es un gran equipo, con grandes jugadores y un buen entrenador. Estoy seguro de que le van a a dar la vuelta a esta situación adversa que atraviesan. Hemos preparado el partido como cualquier otro, con seriedad y con el objetivo de prepararnos para minimizar sus virtudes y maximizar las nuestras», añadió.

Acerca de cómo llega el conjunto burgalés a la cita, «Iñigo ha hecho de menos a más trabajo con el grupo y ya está entrenando con normalidad. También tenemos que vigilar la progresión de Buñuel y ya decidiremos si puede participar. Chapela, Mollejo y Marcelo siguen con sus procesos de recuperación y no estarán disponibles», aclaró.