Rafael Sánchez firma un gran partido sin demasiadas complicaciones
El colegiado murciano aportó fluidez en todo momento al encuentro
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:18
El árbitro murciano Rafael Sánchez cuajó un gran arbitraje durante el encuentro que enfrentó a Burgos y Granada. Es cierto que el duelo transcurrió tranquilo, ... sin demasiadas complicaciones, pero el colegiado no rompió el ritmo en ningún momento y aportó fluidez. Pasó completamente desapercibido.
Hubo alguna jugada dudosa en ambas áreas, pero Sánchez las apreció con claridad y no cayó en ninguna trampa. No hizo falta que el VAR interviniese para echarle un capote. Sancionó con amarilla entradas de mayor dureza, sin perder la cabeza ni el rigor. No fue protagonista y contentó a ambos conjuntos. Sin duda, un arbitraje sólido del que sacar pecho.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.