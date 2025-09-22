Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El colegiado Rafel Sánchez en El Plantío. LOF
El árbitro | 8

Rafael Sánchez firma un gran partido sin demasiadas complicaciones

El colegiado murciano aportó fluidez en todo momento al encuentro

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:18

El árbitro murciano Rafael Sánchez cuajó un gran arbitraje durante el encuentro que enfrentó a Burgos y Granada. Es cierto que el duelo transcurrió tranquilo, ... sin demasiadas complicaciones, pero el colegiado no rompió el ritmo en ningún momento y aportó fluidez. Pasó completamente desapercibido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  8. 8

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  9. 9 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  10. 10

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rafael Sánchez firma un gran partido sin demasiadas complicaciones

Rafael Sánchez firma un gran partido sin demasiadas complicaciones