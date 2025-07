El verano y los votos de confianza

Comenta Compartir

El aficionado medio no tiene una aplicación de 'scouting' –el ojeo de toda la vida– para conocer al detalle las capacidades de un futbolista una ... categoría inferior o de una liga exótica, al que no habrá visto ni en directo ni por pantalla. Bastante será con que repase alguna web con sus estadísticas, rebusque entre vídeos de YouTube o intercambie opiniones con seguidores del club de origen. En realidad, no se aleja mucho de lo que puede ponderar un periodista no especializado en esos niveles.

A partir de ahí, hay dos actitudes posibles: la prudente, que implica esperar a verlo, o la osada, que aboca a precipitar un juicio, con el vaso medio lleno o medio vacio. En la perspectiva influyen los precedentes. Son entendibles las dudas entre cierto sector de la hinchada del Granada sobre la actual planificación deportiva. Se viene de dos años nefastos y aunque ya no estén ni los 'arquitectos' ni los entrenadores que arrancaron las últimas temporadas, si lo están otros tantos que influyeron en aquellas gestiones. Ahora hay un nuevo técnico, que encima tuvo tres partidos para catalogar lo que tenía, y unos captadores que ya se encontraban en la estructura el verano pasado con Matteo Tognozzi, pero cuyo criterio resulta más relevante para el consejo de administración. Empezar oficializando jugadores 'apuesta' quizás no convenza a parte de la masa social, pero en teoría forma parte un plan que se irá aplicando con el paso de las semanas para llegar a la competición real con garantías. Hay tanto trabajo por cubrir que puede generar una lógica incertidumbre exterior. Habrá quien dé su voto de confianza, en especial por Pacheta. Otros no se bajarán del burro salvo que los buenos marcadores lleguen pronto. Mercado largo.

