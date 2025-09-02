Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Protestas a la árbitra durante la derrota con el Mirandés. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Hallar a cuatro peores en estas circunstancias

La plazoleta ·

Mucho tiene que cambiar la cosa para pensar en algo más que la lucha por la salvación, el fruto de tantos desatinos en la gestión

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:32

Me considero un tipo optimista en mis reflexiones, de los que suelen ver el vaso medio lleno, pero he de confesar que mi preocupación es ... máxima respecto al Granada, al margen del cierre del mercado. Hacía tiempo que no observaba un equipo tan inconsistente desde bien temprano, sobre todo en una categoría en la que tendría que conservar la condición de 'gallito'. Si está provisto de talento diferencial, las circunstancias lo están tapando porque su despliegue es paupérrimo. De momento, los jóvenes parecen bastante verdes, los más experimentados asoman con un aparente 'viejazo' y en general no se aprecia un armazón táctico que al menos les proteja, más allá de momentos de brío como el acontecido con el Mirandés tras la expulsión y el 0-1.

