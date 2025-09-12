Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alfredo García Amado, el pasado miércoles. Ariel C. Rojas

Opinión Granada CF

La importancia de dar la cara

La plazoleta ·

El Granada recupera los balances de gestión, pero otros ejecutivos tendrían que salir a la palestra

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:42

La situación global del Granada no ha cambiado en demasía desde el miércoles. De hecho, en algún sentido ha empeorado al no solventarse la salida ... de Martin Hongla, que habría aliviado las arcas y eliminado un problema en el vestuario, obligando su continuidad a la reintegración de un futbolista con potencial, pero a disgusto. Sin embargo, algo de luz se proyectó sobre el club en la comparecencia de Alfredo García Amado, un mínimo exigible para los aficionados, que se sienten algo más que clientes de una empresa de servicios y tienen curiosidad sobre todo lo relacionado con aquello que les toca el corazón.

