La importancia de dar la cara

La situación global del Granada no ha cambiado en demasía desde el miércoles. De hecho, en algún sentido ha empeorado al no solventarse la salida ... de Martin Hongla, que habría aliviado las arcas y eliminado un problema en el vestuario, obligando su continuidad a la reintegración de un futbolista con potencial, pero a disgusto. Sin embargo, algo de luz se proyectó sobre el club en la comparecencia de Alfredo García Amado, un mínimo exigible para los aficionados, que se sienten algo más que clientes de una empresa de servicios y tienen curiosidad sobre todo lo relacionado con aquello que les toca el corazón.

Recuperar los balances de gestión es un acierto a todas luces, sin bien el completo análisis del director general, seguido de preguntas de toda índole por parte de los periodistas, debió abrirse con un claro ejercicio de autocrítica, como marcó aquella carta con la que el consejo zanjó la pasada temporada.

Amado sí asumió los errores de gestión en el turno de cuestiones y se mantuvo firme y didáctico durante su intervención, algo elogiable, dentro de la complejidad de explicar los matices del control del límite salarial de LaLiga y de las particularidades en la contabilidad del club. El sistema creado por la corporación de los equipos profesionales impide un endeudamiento desmesurado para preservar la viabilidad de los mismos, pero tiene aspectos muy mejorables. Tasar a Rubén Alcaraz y Álex Sola por encima de sus propios emolumentos es llevar el rigor a la exageración porque seguro que no se devalúa a otros futbolistas en la contabilidad cuando no ofrecen un rendimiento propio de su sueldo.

Fuera de ello, se refrendó la relación directa entre la salud financiera y el verde. Subir a Primera división multiplica los ingresos y borra las cargas en caso de estabilización. Un rendimiento alto de los futbolistas suele derivar, además, en ventas que permiten que la rueda gire sin palos que la interrumpan.

Sería saludable que también salieran a la palestra los principales ejecutivos deportivos, Miguel Melgar y Javi Alonso, los cuales contribuirían a entender algunos movimientos de la planificación, pero sobre todo sería bueno que también admitiera consultas Javier Aranguren, cuyo papel no es testimonial y es quien mejor puede hablar de todo aquello que se eleva por encima de la SAD, respecto a la propiedad, lo de de Luxemburgo, la Líbero y las tentativas de compra. Como asumió Amado, haberlas, haylas.