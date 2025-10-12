Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dos personas acceden al estadio Nuevo Los Cármenes por las puertas automáticas de la instalación. J. M. B.

Opinión Granada CF

Los Cármenes, el estadio interminable

Eterna es la lucha y eterno es el proceso para que el Granada acceda a la concesión, con el episodio de la entrega fuera de plazo como nuevo esperpento

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Tenían razón aquellas personas que, a través de redes sociales, advirtieron de la posibilidad de que el Granada se hubiera presentado a la concesión de ... uso de Los Cármenes fuera de plazo en julio. Aquella fue la tercera posibilidad de optar a algo así para el club en los últimos tres años, tras presentar alegaciones al primer pliego, dejar desierto el segundo y acudir a este tercero después de que sonara la bocina, bajo revisión tres meses después. Tenía unas condiciones ajustadas de manera aparentemente inmejorables para los intereses rojiblancos, sin canon, a cuatro años y exigiendo simplemente un proyecto de mejora para el campo, prácticamente el que fuera.

