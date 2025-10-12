Los Cármenes, el estadio interminable

Tenían razón aquellas personas que, a través de redes sociales, advirtieron de la posibilidad de que el Granada se hubiera presentado a la concesión de ... uso de Los Cármenes fuera de plazo en julio. Aquella fue la tercera posibilidad de optar a algo así para el club en los últimos tres años, tras presentar alegaciones al primer pliego, dejar desierto el segundo y acudir a este tercero después de que sonara la bocina, bajo revisión tres meses después. Tenía unas condiciones ajustadas de manera aparentemente inmejorables para los intereses rojiblancos, sin canon, a cuatro años y exigiendo simplemente un proyecto de mejora para el campo, prácticamente el que fuera.

El resto de compromisos, la reparación de los daños estructurales y la construcción de las esquinas, tienen un camino distinto y están comprometidos por el propio Ayuntamiento con una inyección de la Diputación, sin necesidad de concesión alguna, porque el consistorio es el propietario del inmueble y lo puede reparar cuando quiera, cumpliendo los requerimientos legales. En palabras recientes del concejal de Deportes, Jorge Iglesias, todo ha de empezar en verano de 2026. En unos meses se verificará si esto así o si también se retrasa.

Para conocer cómo el Granada quiere ampliar el aforo, fuera de las otras necesidades básicas, habrá que esperar a que se cumpla el nuevo proceso y que nadie se despiste nuevamente con el almanaque. Lo cierto es que, en los días previos al vencimiento, la duda ya estaba en el ambiente entre algunos habituales a tratar con la administración pública. Hubo un festivo de por medio, el del Corpus, y la asunción de que el puente posterior convertía en días festivos fechas que eran laborales en el calendario oficial.

En el club, por entonces, se sentían seguros de que podían apurar a aquel lunes y así lo contaron cuando se consultó. Desde el Ayuntamiento asumieron que todo estaba correcto cuando el Granada envío la documentación; si no, habría dicho algo en su momento para disipar cualquier confusión. Tres meses después, sale a la luz que toca empezar de nuevo.

Es lógico que algunos aficionados piensen mal y conjeturen con que todo fuera un paripé, una nueva forma de evitar el compromiso rojiblanco. No es fácil encontrar explicación a apurar tanto o no cerciorarse de cuál era el último día real cuando había inquietud al respecto.

Todos se agarran al argumento del malentendido, que es la explicación oficial y habrá que asumirla mientras comprobamos si el nuevo proceso se supera pronto y sin defectos formales. Ahora bien, el Granada no puede reflejar en su comunicado que acudirá «bajo las mismas condiciones, con idéntico proyecto y presupuesto» cuando ya ha reconocido públicamente, a través de su director general, Alfredo García Amado, que la idea de bajar la cota del césped está en tela de juicio por problemas de visibilidad en ciertas zonas y que lo que se baraja, entre distintas alternativas, es elevar un anillo en preferencia. Si esto es así, el proyecto ya no es idéntico, salvo que lo trasladado fuera un compendio de vaguedades en el que no se concretaba lo que se quería modificar, solo la inversión aproximada de dos millones de euros.

No es lo deportivo lo que define una mirada a largo plazo de la entidad. Incluso en las circunstancias actuales, los dirigentes siempre se afanan en montar el mejor equipo posible bajo su conocimiento y recursos, con fichajes de más o menos relumbrón, sujetos a los altibajos de la competición. Pero el capítulo de infraestructuras sí marca un futuro tangible. Ampliar la Ciudad Deportiva y mejorar el estadio quedaría para los restos; es un legado fuera de estar en Primera o Segunda división. Estos gestos de estabilidad, que tanta credibilidad darían, no se consuman en la actual etapa del Granada por unas circunstancias u otras. Solo queda seguir esperando. Eterna es la lucha y eterno es también este proceso, a veces con capítulos esperpénticos.