La presidenta Sophia Yang observa un entreno desde el balcón. P. M.

El cambio crucial en el futuro del Granada CF

Un día, el club variará de propiedad, pero esto no es garantía de que las cosas vayan a mejor

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:11

Un día, el Granada cambiará de propiedad. Llegará el momento en el que alguien, con sus propios recursos o representando a otros, alineará todos los ... factores existentes (negociación con los chinos, deuda de estos con Gino Pozzo, caso Líbero…) y se consumará la venta del club rojiblanco. Necesitará una voluntad inquebrantable, dominar el arte de la negociación como pocos y mucha, mucha pasta. Esto, pese a todos los inconvenientes, puede llegar a ocurrir, sobre todo en una situación delicada como la actual, con el primer equipo masculino estancado en Segunda división e inmersa la entidad en una reestructuración económica nada fácil de abordar, que tiene repercusiones alrededor, no solo deportivas.

