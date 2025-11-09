Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Racing, en Las Palmas. LOF

Siguiente rival

El Racing sufre una remontada en Las Palmas, pero sigue como líder

Se suspende el Ceuta - Almería por el fallecimiento de un aficionado

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:03

El Racing de Santander, próximo rival del Granada (sábado, 21 horas), sufrió una remontada en su partido en Las Palmas ante la Unión Deportiva. Marcó ... primero Villalibre, pero el conjunto amarillo reaccionó con un doblete del central Mika Mármol y una diana de Ale García para el 3-1 definitivo. Pese a este resultado, el conjunto cántabro mantiene el liderato.

