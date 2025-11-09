El Racing sufre una remontada en Las Palmas, pero sigue como líder

Siguiente rivalEl Racing sufre una remontada en Las Palmas, pero sigue como líder
Se suspende el Ceuta - Almería por el fallecimiento de un aficionado
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:03
El Racing de Santander, próximo rival del Granada (sábado, 21 horas), sufrió una remontada en su partido en Las Palmas ante la Unión Deportiva. Marcó ... primero Villalibre, pero el conjunto amarillo reaccionó con un doblete del central Mika Mármol y una diana de Ale García para el 3-1 definitivo. Pese a este resultado, el conjunto cántabro mantiene el liderato.
El único que le podía igualar, el Almería, vio cómo su partido en Ceuta se suspendía por el fallecimiento de un aficionado, con 1-1 en el marcador.
