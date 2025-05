«Contra el Racing jugamos unos cuartos de final que determinan la temporada»

Ariel C. Rojas

Ángel Mengíbar Granada Sábado, 31 de mayo 2025, 09:31 | Actualizado 09:55h. Comenta Compartir

El Granada afronta su visita a El Sardinero sin miramientos. Un todo o nada por el 'play off' que bien reflejó Pacheta, el entrenador nazarí, en la previa. «Todos estamos con los gatos en la barriga. Si no te emociona jugar un encuentro como este, algo falla. Son unos cuartos de final a partido único, un duelo que determina la temporada. Ya no hay más, pero va a haberlo. Tenemos el foco en ganarlo y nos preparamos para ello», explicó.

A los rojiblancos les vale la victoria para disputar la promoción, un resultado que casi con toda probabilidad apearía de dicha fase al conjunto cántabro, que necesita puntuar. «Santander es un sitio maravilloso para ver fútbol. Sé el ambiente que tendremos mañana. La gente irá a morir con su Racing y a nosotros nos chiflarán, pero es normal. Espero muchos goles, será un partido que ningún aficionado al fútbol se perderá con un gran ambiente de fútbol. Lo afrontamos con ilusión y energía», añadió.

Con respecto al rival, Pacheta catalogó al Racing como «uno de los mejores clubes del campeonato en muchos tramos. Cuenta con un buen juego por dentro, realiza buenas transiciones, presiona en campo rival, salta bien en todas las zonas... Ha hecho muchos goles a balón parado. Tiene jugadores con un golpeo de balón fantástico como Andrés Martín. Espero un duelo muy distinto al de la primera vuelta en Los Cármenes», apuntó el técnico.

Entonces, el Granada se llevó el gato al agua con un contundente 3-0. «Me consta que les dolió. Fue una derrota contundente y el Granada fue claro ganador. El precedente nos aporta algunos datos. Hubo uno de los tantos que se produjo en una transición, pero ya ha pasado mucho tiempo. A lo largo de una campaña pasas por energías distintas, momentos distintos... Este partido tiene una importancia máxima para nosotros», añadió.

De cara a lo deportivo, el cuadro nazarí dispone de dos bajas seguras: Borja Bastón y Reinier, como confirmó el míster. «Habrá cambios, pero tenemos que esperar a llevar a cabo los dos últimos entrenamientos para saber el resto de la plantilla disponible. Granada y Racing somos dos equipos que intentaremos quitarle el balón al otro y jugarlo. Seguro que se nos va a parar el corazón en algún momento, pero estos partidos son así. A ellos les valen más resultados que a nosotros. Estamos en una situación que no es la ideal en base a lo previsto, pero al menos dependemos de nosotros mismos. No miraremos transistores», valoró.

Afición

El técnico agradeció su esfuerzo a la afición, que estará representada en El Sardinero con 500 rojiblancos en la grada. «Cómo no van a ser importantes si se van a meter doce horas para ir a vernos. Hay que darles las gracias. Intentaremos arroparles y ojalá la vuelta esté llena de paradas de alegría. Trabajaremos por ello. Cuando el jugador se esfuerza, la gente lo ve y lo siente suyo. Si te esfuerzas y sale mal, bueno, pero te lo agradecen», espetó.

Pacheta parece haberle cambiado la cara al equipo y al granadinismo, mucho más optimista de cara a la última jornada. Unos logros a los que el entrenador sumó la predisposición de sus jugadores. «Estoy verdaderamente feliz de muchas cosas desde que llegué. El ambiente del día a día es muy alegre, lleno de sonrisas entre los trabajadores del club. Cuando llega un nuevo técnico, siempre hay cambios en el modelo, pero el jugador no ha dejado de mostrar pasión. La respuesta del futbolista está siendo muy positiva y estoy contento por ello. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. », concluyó.

Temas

Granada CF