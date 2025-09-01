«Quiero estar en el Granada y levantar la situación»

Pablo Sáenz lamentó la derrota -la tercera consecutiva de la temporada- ante el Mirandés, pero mandó un mensaje claro a la afición sobre el futuro. « ... Me quiero quedar en el Granada, por eso estoy aquí. Deseaba marcar ese gol para tranquilizarme. Tengo ganas de que cierre el mercado para seguir y levantar esto con mis compañeros», afirmó para despejar cualquier duda sobre su continuidad como nazarí.

Del partido, el delantero se quedó «con la reacción del equipo. Competimos bien con uno menos y pudimos empatar. Le apretamos al Mirandés, con llegadas interesantes. Luego, en una acción suya que teníamos estudiada como los saques de banda, recibimos el gol. No puede ser. Tenemos que mejorar porque se nos quedan por el camino esos puntos. Queremos ser un equipo fuerte y aguerrido, como nos pide el míster».

«El vestuario está dolido. Trabajamos para reaccionar y somos los futbolistas los primeros a los que les duele muchísimo todo esto. Tenemos que corregir errores para empezara a sumar de tres. Aún es pronto, pero esto va pasando y tenemos que ganar como sea», añadió para sentenciar acerca de la expulsión. «Eran dos de dos -en tarjetas rojas- y ahora ya van tres. Es una pena porque con once hubiésemos estado más cerca de ganar, pero nosotros somos los partícipes de ello. Mejoraremos», concluyó.