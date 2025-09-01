Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pablo Sáenz celebra su gol ante el Mirandés. J. M. Baldomero
Pablo Saénz

«Quiero estar en el Granada y levantar la situación»

El delantero nazarí Pablo Sáenz valora la derrota ante el Mirandés y descarta salir en el cierre del mercado estival

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:39

Pablo Sáenz lamentó la derrota -la tercera consecutiva de la temporada- ante el Mirandés, pero mandó un mensaje claro a la afición sobre el futuro. « ... Me quiero quedar en el Granada, por eso estoy aquí. Deseaba marcar ese gol para tranquilizarme. Tengo ganas de que cierre el mercado para seguir y levantar esto con mis compañeros», afirmó para despejar cualquier duda sobre su continuidad como nazarí.

