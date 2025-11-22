Las puntuaciones de los jugadores del Granada tras empatar con el Córdoba

IDEAL califica la actuación de los rojiblancos en un nuevo empate en casa en el derbi frente al Córdoba.

Ander Astralaga: 7

olvió a ofrecer un buen rendimiento, ... salvando un par de buenas ocasiones del rival para mantener al equipo en el partido. Realizó buenos envíos con el pie, aunque a veces las dudas le juegan malas pasadas.

Oscar Naasei: 6

Cumplió otra semana más en el lateral, controlando las subidas del rival y cerrando su espalda. Rindió mejor que otras veces en un puesto que no es el suyo. De momento, tampoco desentona, aunque no destaca en ataque.

Manu Lama: 7

Cometió algunos fallos impropios que comprometieron al equipo, pero mejoró en la segunda mitad. Firmó el empate tras situarse muy bien en el área, permitiendo sumar. Puede dar más y retomar su mejor nivel.

Loïc Williams: 7

Expeditivo al corte y seguro atrás como hacía mucho tiempo que no se le notaba. Ganó duelos y cortó balones prometedores del rival. Sin duda, su mejor actuación este curso. Si sigue así, se mantendrá en el once.

Baïla Diallo: 6

Otro partido correcto del lateral, que siempre cumple y no se complica en demasía para evitar errores innecesarios. Su sociedad con Faye no funcionó esta vez, pero cerró su banda pese a bailar con la más fea (Carracedo).

Sergio Ruiz: 4

Puso voluntad y entrega, pero no se enteró de la misa la mitad. Acumuló pérdidas estúpidas que pusieron en problemas al equipo, sin encontrar soluciones ante la presión rival. No fue su día, demasiado irregular.

Rubén Alcaraz: 5

Se vio comprometido muy pronto con una tarjeta amarilla, lo que mermó su capacidad para controlar el centro del campo. Actuó con orden, pero sin poder generar superioridad en su parcela. Muy discreto.

Pedro Alemañ: 7

Otro buen partido del valenciano, que demostró atrevimiento para pedir la pelota y crecerse ante una intensa presión rival. Escondió la pelota y marcó el ritmo por momentos. Tiene calidad de sobra.

Souleymane Faye: 6

No fue su mejor partido. Lo intentó una y otra vez, pero apenas superó a su par y no generó mucho peligro. Se desquició en el tramo final, sin ser capaz de comandar los ataques nazaríes consentido. Otra vez será.

Álex Sola: 7

Incombustible, sin parar de correr en todo el partido. Se sacrificó como el que más en defensa y mostró brillantez en ataque, aunque sin llegar a ser diferencial. Se echa el equipo a la espalda, un gran ejemplo para todos.

Jorge Pascual: 6

Pese a que contó con ocasiones, no pudo mantener su racha goleadora tras cuatro encuentros marcando consecutivamente. Peleó y ganó balones divididos, pero le faltó puntería para definiren ciertos momentos.

También jugaron:

-Manu Trigueros (6). Aportó fluidez al juego y defendió lo que le permitieron las fuerzas.

-José Arnaiz (6). De sus botas nació la jugada del empate. Cada vez sus prestaciones son mejores, reclamando más minutos de calidad.

-Sergio Rodelas (6). Peleó y generó situaciones de ataque, pero debe leer mejor el juego en ocasiones.