Las puntuaciones de los jugadores del Granada en Tenerife por la Copa

IDEAL califica a los efectivos rojiblancos tras su victoria por la mínima en la segunda ronda del torneo del 'KO' ante el Tenerife (0-1).

Luca Zidane: 7

Respondió bien bajo palos en su regreso a la titularidad. Le negó el tanto a Tenerife en varias ocasiones, sobre todo en una a bocajarro cerca del final. Se manejó bien con los pies como acostumbra. Recuperó sensaciones.

Pau Casadesús: 5

Partido muy limitado del lateral, con errores en defensa graves que pudieron conllevar goles del rival. Cumple en lo físico, pero parece más limitado en otras labores. Seguramente le mermaron sus recientes problemas físicos. Debe dar más.

Oscar Naasei: 6

Lideró la zaga con decisión, quizá demasiada. Su exceso de confianza pudo costarle un susto atrás. A veces se despista incomprensiblemente. No estuvo del todo fino en la salida de balón y vio una amarilla que le condicionó. No pasó del descanso.

Juan José Flores: 6

Sin florituras, pero cumplió en su primera titularidad con el primer equipo. Formó buena pareja con Oscar y se mantuvo seguro, sin demasiados problemas. Tiene potencial y debe aprovechar estos momentos para crecer.

Diego Hormigo: 4

Le tocó bailar con la más fea y se notó. Salió derrotado en cada duelo con Balde Jr., sufriendo demasiado en el uno para uno. Comprometió al equipo con malas elecciones de pase. Se le ve más 'verde' que al resto.

Rubén Alcaraz: 7. Se le vio algo perdido al comienzo, pero se fue entonando con el paso de los minutos. No escatimó esfuerzos en el centro del campo, robando balones y ganando duelos divididos. Anotó el tanto del triunfo y demostró el peso que tiene en el equipo.

Manu Trigueros: 6

Mostró un buen rendimiento con balón, encontrando espacios entre líneas para acercar al equipo a la meta rival, una de sus principales misiones. Aguantó bien los 90 minutos y sumó en labores defensivas.

Luka Gagnidze: 5

Demasiado tímido con la pelota, sin intentar siquiera superar las líneas del rival en la salida pese a su calidad. Debe soltarse y arriesgar, pues más reservado apenas aporta algo más que piernas en el centro del campo.

Sergio Rodelas: 6

Fue de más a menos, pero demostró que tiene condiciones para destacar como extremo. Le faltó acierto para colgar buenos centros laterales. Aportó velocidad y desborde por la izquierda, lo que mejora notablemente sus prestaciones.

Pablo Sáenz: 7

Por fin firmó una buena actuación. Desbordó como se le pide y encontró la línea de fondo en varias ocasiones. Le escamotearon un penalti tras un cambio de ritmo letal. Asistió a Alcaraz con un centro con música desde la esquina. Este es el camino a seguir.

Mohamed Bouldini: 5

Fue de más a menos. Arrancó muy activo, escondiendo el balón a los centrales rivales y descargándolo a la banda. Sufrió demasiado en la ida y vuelta del duelo, desapareciendo desfondado tras el descanso. Quizá 'tocado', pues se le vio con hielo en su tobillo.

También jugaron:

-José Arnaiz: 7. Demostró su calidad en varias acciones, pudiendo anotar un gol que el portero le negó.

-Loïc Williams: 7. Cerró el área con solvencia. Va recuperando su mejor nivel.

-Álex Sola: 6. Refrescó la banda y trabajó, sobre todo en defensa para cerrar la victoria.

-Manu Lama: 6. Mantuvo el nivel de la zaga para frenar las intentonas ofensivas del rival.

-Souleymane Faye: 6. Peleó en defensa para asegurar el pase de ronda.