Las puntuaciones de los jugadores del Granada contra Las Palmas

IDEAL puntúa a los jugadores del Granada tras su empate a cero ante Las Palmas:

Iker García: 8

Gran debut. A sus 19 años demostró entereza y saber ... estar pese a sus nervios iniciales. Jugó fácil y se posicionó correctamente en todo momento. Hasta se estiró para blocar un remate dentro del área. Seguro.

Pau Casadesús: 7

Muy acertado y comprometido en labores defensivas. Tapó bien su banda y ganó múltiples duelos, lo que se le pide. Sigue sin prodigarse mucho en ataque, pero cumple de sobra en lo suyo. Crece a base de minutos.

Oscar Naasei: 7

Empieza a erigirse como uno de los mejores defensores de la categoría. Domina por calidad, pero también por un físico inigualable. Acudió más dubitativo a algunos duelos, pero demostró carácter pese a su juventud.

Manu Lama: 7

Notable actuación en defensa, manteniendo a raya a los atacantes visitantes. Se compenetra a la perfección con Oscar, cuajando una gran dupla atrás para ahuyentar los quebraderos de cabeza innecesarios. Sin complicaciones.

Baïlla Diallo: 7

Muy seguro en defensa, peleando con su par y cerrándole el área. En ataque apareció menos, con más potencia que calidad. Se desfondó y cumplió con creces. Es un lateral más que solvente. Buen cerrojo atrás.

Sergio Ruiz: 8

Lideró en el centro del campo y no escatimó en esfuerzo, aunque la fatiga le hizo mella demasiado rápido. Peleó como el quemás en un partidocompetido y táctico.Su compromisoes admirable.

Pedro Alemañ: 7

Gran partido en ataque y en defensa. Leyó a la perfección cuándo debía ralentizar o acelerar el juego. Protagonizó alguna escapada interesante con la pelota, atacando los espacios con sentido. Hoy día es indispensable.

Rubén Alcaraz: 7

Comprende los distintos momentos del partido como nadie. Aportó músculo y liderazgo en el centro del campo, además de claridad en el pase cuando el balón llegaba a su posición. Sostiene al equipo desde la medular.

Álex Sola: 8

Puso arrojo y empeño como acostumbra, pero no tuvo su día en ataque. Apenas destacó, aunque generó alguna que otra acción de mérito. Sí que trabajó como el que más para dificultar los avances del rival. Siempre suma.

Souleymane Faye: 7

Fue de más a menos a lo largo del encuentro. Arrancó muy activo, aunque sin ocasiones. No estuvo tan fino con el control, lo que jugó en su contra. Peleó para ayudar a los suyos en defensa. Acabó de '9', sin brillo.

Jorge Pascual: 6

Sigue sin acierto de cara a gol, pero se mostró más participativo que en anteriores ocasiones. Efectuó una buena presión a los centrales y peleó los balones divididos. Se le vio una cierta evolución, pero debe dar más.

También jugaron

También jugaron Mohamed Bouldini (-). Actuó como revulsivo, pero no tuvo incidencia por su temprana lesión. Pablo Sáenz (6). Se mostró voluntarioso, aunque despistado en la marca. Luka Gagnidze (5). Correcto, pero discreto de más con la pelota. Quizá el partido demandaba otra cosa. Manu Trigueros (-). Sin incidencia. Samu Cortés (-). Sin incidencia.