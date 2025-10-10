Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El once inicial del Granada ante Las Palmas. J. M. Baldomero
Notas

Las puntuaciones de los jugadores del Granada contra Las Palmas

IDEAL califica a los rojiblancos tras su empate a cero en Los Cármenes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Comenta

IDEAL puntúa a los jugadores del Granada tras su empate a cero ante Las Palmas:

Iker García: 8

Gran debut. A sus 19 años demostró entereza y saber ... estar pese a sus nervios iniciales. Jugó fácil y se posicionó correctamente en todo momento. Hasta se estiró para blocar un remate dentro del área. Seguro.

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  4. 4 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  8. 8 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  9. 9

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

