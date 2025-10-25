Las puntuaciones de los jugadores del Granada contra el Cádiz

IDEAL puntúa a los futbolistas del Granada tras empatar a cero ante el Cádiz en Los Cármenes, las terceras tablas consecutivas.

Luca Zidane: 7

Correcto y seguro bajo ... palos. No tuvo demasiado trabajo, pero lo resolvió a la perfección. Se encuentra a un gran nivel, ya asentado por fin en la meta del equipo. Para y juega con los pies, su cometido.

Pau Casadesús: 7

No sufrió demasiado con Ontiveros en su banda. Cerró bien en defensa y se incorporó en mayor medida al ataque, lo que se le venía achacando. Crece con los minutos y aporta seguridad a equipo. Correcto.

Oscar Naasei: 9

Da la impresión de que juega sobrado. Se impuso en todos los duelos. Consta de una planta y de un físico que amedrenta a los rivales cuando toca ir al choque. Hasta se atreve a disparar. Una joya en la zaga.

Manu Lama: 9

Magistral. Cortó todas las intentonas de ataque del rival que pasaron por su zona, siempre atento y con reflejos de sobra. En ataque también generó peligro mediante varias incorporac

Baïla Diallo: 7

Mantiene su nivel de citas anteriores. Intenso y atento al corte, y con proyección arriba, aunque debe mejorar los centros desde la banda. Como lateral, es un seguro por la izquierda. Cumplidor e intachable.

Sergio Ruiz: 7

Sostuvo el centro del campo con lucha constante. Protagonizó algún lapsus, pero no tuvo incidencia en el juego. Le da músculo al equipo junto con Alcaraz, con el que se entiende a la perfección. Siempre da un buen nivel.

Rubén Alcaraz: 8

Incombustible, el alma del equipo. Peleó de cabo a rabo, sin conceder nada al rival. Inició jugadas y supo sacar faltas a favor a la hora de cortar contraataques. Todo equipo necesita a alguien como él. Titularísimo.

Pedro Alemañ: 7

Encontró oro entre líneas para desatascar el muro de piernas contrarias. Cuando toca ponerse el mono de trabajo, lo hace y no se esconde. Siempre intenta ser protagonista, pidiendo la pelota y moviéndola con sentido.

Souleymane Faye: 8

Está llamado a ser un líder en ataque. Supuso un dolor de muelas para los rivales, encarando constantemente y utilizando su cambio de ritmo para sorprender. Si afina la mira, dará un salto gigantesco en su progresión.

Álex Sola: 7

Inteligente y luchador como acostumbra. Peleó cada balón como si fuera el último y habilitó a sus compañeros con pases entre líneas para desatascar. Tuvo el gol en sus botas, pero no acertó con la volea. Imprescindible.

Jorge Pascual: 6

Mucho más activo que otros días, desmarcándose y gozando de ocasiones, lo que se le pide. No tuvo puntería, su siguiente 'debe'. Ayudó en defensa y sumó al equipo. Mejora, pero debe luchar más en ciertos momentos.

También jugaron

También jugaron Sergio Rodelas (6). Trabajador, pero debe afinar en la toma de decisiones. Pacheta le reprendió varias veces. Luka Gagnidze (6). Dio pequeñas pinceladas de su calidad, excelsa con balón. Está creciendo. Pablo Sáenz (5). Voluntarioso, pero sin tino en acciones clave. Le falta pausa para leer ciertas jugadas y actuar en consecuencia.