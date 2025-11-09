Las puntuaciones de los jugadores del Granada ante el Zaragoza

IDEAL califica la actuación de los rojiblancos en una nueva victoria en Los Cármenes.

Luca Zidane: 6

Dio una de cal y otra de arena, con errores marcados ... por inseguridad y grandes paradas que mantuvieron al equipo en el partido. Pese a que se ha asentado como titular, no termina de ofrecer solvencia de manera constante.

Oscar Naasei: 4

Mostró nerviosismo y malas sensaciones desde el inicio, cuando introdujo el balón en su portería en una pifia colectiva. Mejoró lo justo, pero sufrió demasiado, sin rastro de su potencial. Por suerte, no lo lamentó.

Manu Lama: 5

Floja actuación del que acostumbra a ser el líder de la defensa. Cometió errores impropios que pudieron comprometer el triunfo del equipo. Con balón no estuvo muy ducho, aunque se impuso mejor por arriba. Mal día.

Loïc Williams: 6

Estuvo más dubitativo de la cuenta. Se le nota falto de moral y de rodaje. Perdió el balón en la jugada que acabó con el tanto rival, aunque mejoró en la segunda parte para cortar los ataques contrarios. Debe dar más.

Baïla Diallo: 6

El más intenso e incombustible del partido. Por momentos fue un puñal por la izquierda, explotando su velocidad para dejar atrás a los visitantes. Le faltó decidir mejor en los últimos metros. Defendió con solidez.

Sergio Ruiz: 6

Correcto, con iniciativa para avanzar filas cuanto más tosco y espeso fue el juego del equipo. Encontró espacios entre líneas para enviar balones a los delanteros y luchó hasta el final por más que le costó aportar fluidez.

Pedro Alemañ: 7

Se activó por momentos, pero resultó decisivo al final. Además de anotar el gol de la victoria, supo ganar duelos individuales y correr hacia adelante con coherencia. Contribuyó a la creación ofensiva del equipo.

Rubén Alcaraz: 6

Partido regular, el peor como rojiblanco desde su fichaje. Le costó imponerse en el centro del campo, sin llegar a dominarlo como en anteriores encuentros. El exceso de ida y vuelta por momentos le afectó en lo físico.

Álex Sola: 6

No tuvo su mejor día. Apenas gozó de acierto en el uno para uno, sin llegar a ganar la línea de fondo. Probó con algunos disparos lejanos, pero sin puntería. Trabajó en defensa, pero se le exigen mejores prestaciones.

Souleymane Faye: 8

Peligrosísimo para el rival, con desborde, zancada y potencia. Rompió a su par para asistir a Pascual y siguió generando ocasiones. Trabajó, aunque debe mejorar en sus decisiones.

Jorge Pascual: 9

Vive su mejor momento desde que fichó en verano. Volvió a marcar y tuvo buenos remates. También aguantó el balón ante la zaga rival, mostrando inteligencia para moverlo arriba y asistir a Alemañ. Que siga así.

También jugaron:

-Manu Trigueros (6). Correcto y aportando más que otros días.

-José Arnaiz (7). Discreto, apareció únicamente para sentenciar el marcador. Tiene que ganar confianza

-Luka Gagnidze (6). Dio una asistencia de calidad, pero está 'verde' en lo táctico.

-Sergio Rodelas (4). Le faltó consistencia en los duelos.

-Pablo Sáenz (-). Sin incidencia.