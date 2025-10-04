Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El once inicial del Granada en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Notas

Las puntuaciones de los jugadores del Granada ante la Real Sociedad B

IDEAL califica las actuaciones de los rojiblancos tras el triunfo sobre el filial 'txuri urdin'

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:35

IDEAL puntúa a los jugadores del Granada tras su victoria ante la Real Sociedad B por 5-2.

Luca Zidane: 7

Se mantuvo correcto en líneas generales. No ... pudo hacer mucho en los goles del rival y se mostró inseguro en algunas acciones, pero logró resolver otras con buenas estiradas. Debe asentarse para matar el runrún.

