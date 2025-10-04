Las puntuaciones de los jugadores del Granada ante la Real Sociedad B

IDEAL puntúa a los jugadores del Granada tras su victoria ante la Real Sociedad B por 5-2.

Luca Zidane: 7

Se mantuvo correcto en líneas generales. No ... pudo hacer mucho en los goles del rival y se mostró inseguro en algunas acciones, pero logró resolver otras con buenas estiradas. Debe asentarse para matar el runrún.

Pau Casadesús: 6

Fue el más discreto, aunque cerró su banda para no conceder demasiado al rival. Acudió valiente al choque e hizo demostración de piernas para pelear cada balón. Suma siempre, aunquetiene que crecer más.

Oscar Naasei: 8

Se encuentra en un gran momento de forma. Sus condiciones físicas le permiten anticiparse y superar a sus rivales con facilidad. Es solvente y seguro, y se estrenó con un golazo tras una maniobra de calidad. Está de dulce.

Manu Lama: 7

No fue su mejor actuación, pero se mostró contundente en defensa. Falló en ocasiones con el pie, generando pérdidas evitables cuando peor estuvo el equipo. Se entendió bien con sus compañeros para cerrar la victoria.

Baïla Diallo: 7

Muy activo hasta su sustitución. Frenó las avanzadas visitantes y se prodigó en ataque, aunque sin acierto. Va cogiendo ritmo tras la lesión y lo tiene todo para consolidarse como titular. Es un seguro atrás.

Sergio Ruiz: 7

Rindió a gran nivel, recuperando balones y sumando kilómetros para cortocircuitar el juego del rival. No tuvo errores y se fajó en defensa. También circuló bien el balón. Supone otra pieza indispensable en la medular.

Pedro Alemañ: 8

Dominó en su posición, prolongando su estado de gracia. Asistió con un caramelo en forma de centro en el 3-0 y no escatimó en esfuerzos cuando tocó renunciar al ataque. Aporta y sigue creciendo. Jugador interesante.

Rubén Alcaraz: 8

El encargado de sostener al equipo, que empeoró tras su cambio. Ha llegado para liderar e imponer en el centro del campo. Se estrenó como goleador con un potente disparo lejano. Resulta indiscutible a día de hoy.

Álex Sola: 10

Un puñal por la banda. Sirvió los dos primeros goles y se apuntó el tercero, muy metido desde el principio. Superó a su par constantemente y se erigió como uno de los futbolistas más en forma del equipo. Un ejemplo.

Souleymane Faye: 10

Su mejor actuación hasta la fecha. Intenso, habilidoso y letal en el área contraria. Volvió loca a la zaga rival y seestrenó como goleador con un doblete, sin olvidarse de defender. Magistral.

Jorge Pascual: 5

Sigue sin encontrarse, falto de razones que sustenten su titularidad. Le cuesta imponerse en los duelo. Al menos gozó de un par de ocasiones que finalizó, con mala suerte. Parece 'verde' aún pese a que conoce la liga.

También jugaron

Diego Hormigo (5). Le falta seguridad y debe mejorar, pero se esfuerza. José Arnaiz (5). Desaparecido gran parte del tiempo, debe dar más. Manu Trigueros (5). Recuperó algunos balones en el tramo final. Mohamed Bouldini (6). Presionó a la zaga rival para dificultar su salida. Loïc Williams (6). Se impuso al final para cerrar la victoria.