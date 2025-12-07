Las puntuaciones de los jugadores del Granada ante el Ceuta

IDEAL califica la actuación de los jugadores rojiblancos en un nuevo empate en Los Cármenes ante el Ceuta.

Luca Zidane: 3

No tuvo demasiado trabajo en su vuelta ... a la titularidad en Liga, pero cometió un error imperdonable al 'tragarse' el chut de Cristian que supuso el tanto del rival. Unos días da puntos. Otros, los quita. Una pena.

Oscar Naasei: 4

No sufrió demasiado, pero estuvo negado en varias acciones. Protagonizó pérdidas evitables en campo propio y no brilló demasiado. Se nota que no es lateral y se pierde en ocasiones. Fue sustituido antes de la hora de partido.

Manu Lama: 6

Muy seguro en todo momento, ordenando la zaga y manteniendo a raya a los delanteros rivales. Ganó absolutamente todos los balones aéreos, sin permitir segundas jugadas en sus dominios. Buena imagen.

Loïc Williams: 7

Ha recuperado la confianza, como demostró su gran actuación. Rápido, expeditivo y poderoso en los duelos. Una transformación total para opositar a la titularidad de forma permanente. Secó a los atacantes del Ceuta.

Baïla Diallo: 6

Echó el cerrojo por su banda, sin conceder absolutamente nada a Konrad. En defensa siempre cumple con creces, bien posicionado y veloz en el campo. Le falta prodigarse más en ataque para apoyar a su socio Faye. Sin altibajos.

Rubén Alcaraz: 6

Dominó la medular con pelea constante y su habitual derroche de esfuerzo en la primera parte. No paró de robar balones para desbaratar los avances del contrario. Lució el brazalete con liderazgo, como acostumbra. Luego se perdió un poco.

Pedro Alemañ: 8

Otro partido de grandes prestaciones con balón. Leyó el partido a la perfección, apareciendo indetectable en segunda línea. Así logró su cuarto tanto del curso. Insustituible.

José Arnaiz: 5

Voluntarioso y con colmillo, aunque le faltó definir mejor en algunas acciones en el área. Supone una gran variante, ya que puede aparecer por dentro o desde la banda, lo que confundió al rival. Debe afinar la mira.

Souleymane Faye: 6

Fue de más a menos. Arrancó eléctrico, con capacidad suficiente como para superar a su marca con calidad, pero no supo finalizar tras sus regates. Se diluyó como el resto del equipo con el avance del partido. Puede dar más.

Álex Sola: 6

Encaró sin pausa a su par por ambas bandas, sin mostrar debilidad alguna y con atrevimiento. Le faltó lucidez en los últimos metros para generar más oportunidades, pero es un seguro. Nunca rebaja su rendimiento.

Jorge Pascual: 4

Partido discreto, con un rendimiento muy pobre. Una presión suya propició el tanto de Alemañ, pero debe y puede dar mucho más. No disparó entre los tres palos. Peleó los balones divididos, pero no tuvo el día.

También jugaron:

-Pau Casadesús (4). Puso corazón, pero estuvo fallón y sufrió mucho ante Kone.

-Manu Trigueros (5). Ayudó en la salida de balón, aunque sin mucho brillo.

-Luka Gagnidze (5). Más protagonista que otras veces, aunque sin incidencia.

-Mohamed Bouldini (5). Presionó y poco más, sin ocasiones ni acciones de mérito en el tramo final.