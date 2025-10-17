Las puntuaciones de los jugadores del Granada ante el Andorra

IDEAL califica a los jugadores del Granada tras su empate a cero en Andorra.

Luca Zidane: 8

Actuó de maravilla para evitar el tanto en las escasas pero ... claras ocasiones rivales. Sobre todo, con una mano cambiada ante Jastin. También le acompañó la fortuna en ciertas situaciones. Logró su segunda meta imbatida.

Pau Casadesús: 6

Otra exhibición de derroche físico y de buen hacer defensivo, esta vez ante su exequipo. Muestra solvencia atrás y tan solo le falta prodigarse más arriba para potenciar los ataques del equipo. Se compenetró bien con Sola.

Oscar Naasei: 7

Además de buen zaguero, empieza a mostrar liderazgo pese a su edad. No le tiemblan las piernas a la hora de pedir el balón y superar la presión del contrario, así como tampoco al incorporarse el ataque. Nivel muy alto.

Manu Lama: 7

Seguro por abajo y por arriba, con habilidad para desbaratar las intentonas del adversario. Se consolida como uno de los mejores centrales del equipo, dando un buen nivel en general. Es un líder atrás.

Baïla Diallo: 6

Cumplió una noche más en defensa, cerrando su banda y obligando al rival a dirigir su ataque por otro lugar. No sufrió demasiado, seguro y apoyando a sus compañeros atrás. Se entendió bien con Faye por la izquierda.

Sergio Ruiz: 5

No tuvo el día. El capitán se mostró fallón ante el Andorra, con pérdidas impropias de un jugador de su categoría con semejante recorrido en Segunda que no costaron por suerte ningún disgusto. Le faltó solvencia.

Pedro Alemañ: 5

No desentonó, pero no estuvo tan brillante como otras ocasiones. Le faltó controlar más la pelota para marcar el ritmo, pero acabó corriendo más de la cuenta detrás de él, lo que no le beneficia. No finalizó el encuentro.

Rubén Alcaraz: 8

Un seguro en el centro del campo. Cuenta con la inteligencia y tablas necesarias para sacar provecho en cada jugada a su favor. Además, ordena desde atrás y ajusta los errores de sus compañeros. Fundamental.

Souleymane Faye: 7

Fue de más a menos a lo largo del envite. Arrancó eléctrico por la izquierda, aunque sin puntería para batir a Aron. En sus botas gozó de las ocasiones más claras de los rojiblancos. Acabó en punta, ya sin energía.

Álex Sola: 8

El mejor del equipo en el partido. Otra vez incombustible, con calidad y buen hacer con la pelota. Desbordó y volvió loca a la zaga, siempre con buenas ideas. También cumplió con creces en defensa. Su fichaje, un acierto.

Jorge Pascual: 4

No influyó demasiado en el devenir del partido, sin peligro salvo en un único cabezazo a portería. No consigue erigirse como amenaza para el rival, limitándose a apoyar al equipo con su juego de espaldas. Insuficiente.

Suplentes: también jugaron

También jugaron Sergio Rodelas (6). Revolucionó en los mejores minutos del equipo en la segunda mitad con centros medidos y desmarques. Loïc Williams (7). Resolutivo y solvente, va recuperando su mejor forma. Luka Gagnidze (6). Correcto con balón y dispuesto a ayudar atrás. Pablo Sáenz (5). Más protagonista y atrevido que otras veces con balón.