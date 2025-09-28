Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El once inicial del Granada en Huesca. LOF

Las puntuaciones del Granada tras ganar en Huesca

IDEAL califica la actuación de todos los futbolistas rojiblancos en El Alcoraz

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:35

A continuación, las puntuaciones de los jugadores del Granada en su victoria ante el Huesca.

Luca Zidane: 8

Su mejor actuación con el Granada desde hace mucho tiempo. ... Estuvo correcto y seguro bajo palos, resolviendo el trabajo que tuvo con varias paradas de mérito para salvar al equipo. Ha recuperado su mejor nivel.

