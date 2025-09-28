Las puntuaciones del Granada tras ganar en Huesca

A continuación, las puntuaciones de los jugadores del Granada en su victoria ante el Huesca.

Luca Zidane: 8

Su mejor actuación con el Granada desde hace mucho tiempo. ... Estuvo correcto y seguro bajo palos, resolviendo el trabajo que tuvo con varias paradas de mérito para salvar al equipo. Ha recuperado su mejor nivel.

Pau Casadesús: 5

Sufrió más de la cuenta en defensa, pero lo dio todo un día más. Nadie puede echarle en cara su entrega. No se prodigó demasiado en ataque, más pendiente de cerrar su banda que de otro aspecto. Correcto.

Oscar Naasei: 7

Un gran rendimiento una vez más. Dominó en su posición, sin conceder espacios a los delanteros rivales. Muestra condiciones y madera de defensor. Salvó una ocasión 'in extremis' y no le tembló el cuerpo al final. Hay central.

Manu Lama: 7

Volvió a actuar de manera solvente para mantener a raya a los atacantes del rival. Ganó balones por alto y por bajo, salvando un peligroso disparo en la segunda mitad. Está en un gran momento de forma. Todo un líder.

Baïla Diallo: 6

Muy activo todo el encuentro. Se mostró seguro y resolutivo al corte, sosteniendo al equipo por su banda para evitar las subidas de los carrileros rivales. También acertó con los pies. Su vuelta es una gran noticia.

Sergio Ruiz: 6

Ordenó el trivote de la medular, con cabeza e intensidad para ganar duelos y sostener al equipo sin generar demasiada ida y vuelta. Se compenetró bien con sus compañeros y no escatimó en esfuerzos.

Rubén Alcaraz: 7

Todo un cerrojo en el centro del campo. Aportó músculo y el conocido como 'otro' fútbol para impedir contraataques y ganar duelos para darle oxígeno a sus compañeros. Su fichaje fue un gran acierto para ganar entereza.

Pedro Alemañ: 9

Entendió el tipo de partido que tocaba hacer y se remangó como el que más en labores defensivas. Ayudó en la medular, tanto con balón como sin él. Rubricó su actuación con el tanto del triunfo. Crece con el tiempo.

Souleymane Faye: 8

Debe ganar regularidad, pues tiene condiciones para decantar partidos. Así lo hizo con su eslalon para habilitar a Alemañ en el gol. Sumó una asistencia y ayudó en defensa para amarrar los puntos. Que siga así.

Álex Sola: 6

Mejora sobremanera en el extremo, más centrado en atacar pero sin descuidar las ayudas al lateral. Inteligente e intenso, con buenos recursos para generar jugadas peligrosas en el área contraria. Parece insustituible.

Jorge Pascual: 4

Otro partido muy pobre. Salió derrotado de todos sus duelos, pecando de blanco en muchas acciones.Tampoco dispuso de ocasiones, siempre lejos del área en los centros laterales. Debe cambiar.

También jugaron:

Diego Hormigo (5). Refrescó el carril y no desentonó, mejor que otras veces. Martin Hongla (6). Más lúcido con balón y sin cometer errores. Pablo Sáenz (6). Presionó y se fajó en la presión para defender el resultado. Mohamed Bouldini (6). Ganó duelos para oxigenar a los suyos. Loïc Williams (-). Sin tiempo para contribuir.