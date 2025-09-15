Las puntuaciones del Granada contra el Leganés

A continuación, las puntuaciones del Granada tras la derrota ante el Leganés.

Ander Astralaga: 4

Realizó buenas paradas y demostró un gran nivel con el pie, llegando a ... provocar situaciones prometedoras en ataque. No adivinó el penalti y pudo hacer más en el segundo tanto, lo que empañó su actuación.

Pau Casadesús: 4

Aguantó bien en defensa, pero no generó demasiado en ataque. En ocasiones dejó su carril libre para que Oscar se incorporara arriba, sin saber muy bien cómo actuar. Cumple, pero necesita aumentar sus prestaciones.

Oscar Naasei: 6

Pese a su conducción algo errática, se desplegó al ataque con brío y defendió con solvencia, mejor que otras ocasiones. Actualmente es de los efectivos más en forma del equipo, un valor seguro con mucho porvenir.

Loïc Williams: 5

Empieza a recuperar su mejor nivel en el centro de la zaga. Actuó expeditivo y dominador por bajo y por alto, manteniendo a raya a los atacantes visitantes, que no crearon apenas peligro. Debe seguir en esa línea.

Manu Lama: 5

Resolvió el escaso trabajo que tuvo sin dificultad, aunque no estuvo tan fino como en otros partidos en la salida de balón. Encaja y lidera la línea defensiva con criterio e ideas claras. Es uno de los jugadores indiscutibles.

Álex Sola: 4

Se desfondó como carrilero, de nuevo a pie cambiadopor las necesidadesdel equipo. Le faltó aciertoy forzó un evitable y discutible penalti.

Pedro Alemañ: 6

No brilló como en La Rosaleda, algo apagado por la intensa presión del rival en la medular. Sí que intervino en el juego nazarí con un rol protagonista. Puede ser diferencial, pero debe seguir creciendo.

Sergio Ruiz: 3

Mal partido del capitán nazarí, que cometió un error incomprensible que provocó el segundo gol en contra y que mató el partido. Protagonizó alguna jugada de carácter, pero no tuvo un buen día.

Pablo Sáenz: 3

No fue su día. Realizó alguna aparición interesante por la derecha, pero no agitó el encuentro ni generó juego para sus compañeros. Pasó desapercibido hasta su cambio en la segunda parte. Se espera mucho más de él.

Souleymane Faye: 6

Fue de más a menos con el paso de los minutos. Muy voluntarioso y activo en la primera mitad, pero le falta decidir mejor en los últimos metros. Acabó jugando por dentro, casi imperceptible para sus compañeros.

Jorge Pascual: 3

Mal encuentro, en el que prácticamente pasó inadvertido en todo momento. Jugó bien de espaldas, pero no dispuso de ocasiones más allá de su gol anulado. No parece poder solucionar la sequía goleadora del equipo.

También jugaron

José Arnaiz (4). Lo intentó en ataque, pero sin puntería. Rubén Alcaraz (5). Aportó músculo y buenas conducciones. Sergio Rodelas (6). Defendió correctamente y colgó buenos centros. Luka Gagnidze (6). Mostró buen toque y soltura con el balón. Samu Cortés (6). Se atrevió con regates y jugadas de ensueño, pero le faltó un mejor chut.