«Hay que pulir detalles y gestionar mejor los partidos»

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, lamentó el tropiezo ante el Badalona Women, el primero del curso. «Estoy fastidiada por el resultado, ya que el ... equipo ha hecho méritos para sacar algo mejor. Me voy animada por lo que he visto, pero cuando pierdes siempre hay detalles que pulir. Tenemos que gestionar mejor ciertos momentos de los partidos», explicó tras el encuentro.

La madrileña confesó que «no esperaba someter tanto tiempo al rival en su campo. Es un equipo construido para dominar. Intentamos atacar su defensa de muchas maneras, pero nos faltaron alternativas», aclaró. «Sí que sufrimos con sus balones a la espalda, porque son buenas en eso. Hay que trabajar las vigilancias y mejorar en las segundas jugadas. Aprenderemos», avanzó.

La preparadora alabó a Vera Molina, debutante de la cantera en partido oficial. «No nos genera ninguna duda. A pesar de su juventud, tiene una gran personalidad. Disfruta cuando juega y se le nota. En una plantilla corta como la nuestra, nos da mucho. Puede actuar en la banda, en el medio... Para mí, es una más del equipo», aseveró, dejando claro que recibiría más refuerzos «con los brazos abiertos. Siempre que puedas mejorar, hazlo. Me centro en lo que tengo, un vestuario unido y fuerte», concluyó.

Lauri Requena

También habló en rueda de prensa Lauri Requena, la capitana nazarí. «Hay veces donde el fútbol es cruel y esta vez lo fue con nosotras. Hicimos más cosas que el rival para ganar. Generamos más ocasiones, pero el balón no entró. Ellas hicieron dos y marcaron ambas. Con el 0-2, el partido se rompió», valoró.

Aun así, «estoy orgullosa del equipo, lo dije en el vestuario. Fuimos valientes y mostramos nuestra identidad. Tenemos gente nueva que ha venido a sumar. Las que llevamos más tiempo les explicamos la 'eterna lucha'. Estoy encantada», terminó.