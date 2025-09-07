Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras da indicaciones a sus jugadoras en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Irene Ferreras

«Hay que pulir detalles y gestionar mejor los partidos»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, valora la derrota ante el Badalona y afirma que recibiría nuevos refuerzos «con los brazos abiertos»

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:27

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, lamentó el tropiezo ante el Badalona Women, el primero del curso. «Estoy fastidiada por el resultado, ya que el ... equipo ha hecho méritos para sacar algo mejor. Me voy animada por lo que he visto, pero cuando pierdes siempre hay detalles que pulir. Tenemos que gestionar mejor ciertos momentos de los partidos», explicó tras el encuentro.

