Puertas, un mito de la historia reciente del Granada que vuelve como rival

Cuesta elegir a un referente único del mejor Granada de todos los tiempos, aquel que logró disputar la Europa League y paseó su nombre hasta ... los cuartos de final de la competición ante el Manchester United entre otras gestas, pero quizás quien lo personifique mejor fuera un chico no nacido en la provincia pero con indudable sentimiento rojiblanco, arraigado primero en su filial, que se superó a sí mismo en un regreso posterior desde su tierra tras un comienzo tímido. Derrotó a sus propios fantasmas y mostró todas su cualidades al mundo, con algunas intervenciones fundamentales. Antonio Puertas es un mito de la historia reciente del club, con ascensos tanto con el Granada B –ahora Recreativo– como con el primer equipo. 252 partidos disputados en sus siete temporadas con la plantilla principal, marcando 33 goles. Este lunes vuelve al que se convirtió en su hogar, Los Cármenes, con la camiseta de un rival, el Eibar.

Puertas salió del Granada al final de la temporada pasada, al acabar contrato. La dirección deportiva, capitaneada por Matteo Tognozzi, prefirió no extender su contrato tras el curso que acabó con el descenso. El almeriense tuvo una campaña muy aciaga, aquejado de varias lesiones, sobre todo una en el costado que le venía dando la lata desde el anterior ejercicio. No logró ningún gol y parecía inevitable que su ciclo acabara a pesar de su dilatada trayectoria. No tuvo la salida soñada, a pesar de que se le homenajeara antes de acabar el campeonato cuando alcanzó su actuación 250.

Puertas se quedó como agente libre, pero su bagaje le permitió aspirar a un proyecto notable en Segunda división, el de un Eibar que había disputado las últimas promociones de ascenso, pero sin lograr el regreso a Primera. Empezó muy fuerte, marcando en varios partidos, pero luego pasó largos tramos de sequía. En la actualidad, lleva cinco dianas. Los armeros no han cubierto sus expectativas e incluso ha habido momentos de preocupación por salvar la categoría en Ipurua. La llegada del técnico Beñat San José al banquillo le aportó aire fresco. El equipo estuvo diez jornadas sin perder hasta la derrota de la pasada jornada por 0-1 con el Mirandés. Puertas fue titular como mediapunta. Con 49 puntos, la salvación del Eibar ya es inminente.

El lunes llegará un momento especial para él, que ya experimentó en el feudo de los vascos. En la cita anterior en Liga, cerrada con un 1-1, Puertas marcó el gol de los armeros y mostró cortesía con los aficionados rojiblancos desplazados, disculpándose durante la celebración. También marcó un segundo tanto, anulado por fuera de juego.

Pero lo de Los Cármenes se presume distinto y lo normal es que los seguidores sean generosos con quien es, indiscutiblemente, uno de los suyos. Será un cruce de emociones para él. IDEAL solicitó al Eibar hacerle una entrevista en estos días, pero aunque el futbolista estaba dispuesto a hablar, desde el cuerpo técnico del club han preferido que esté concentrado en el encuentro en sí y no tenga distracciones.

Ampliar Puertas se disculpa tras su gol a los nazaríes en Ipurua. LOF

Canterano

Puertas puede llevar, con todo derecho, la etiqueta de canterano nazarí. Con el 'B', vivió la escalada hasta la Segunda división B, actual 1ª RFEF. Era un equipazo, dentro de la época de Gino Pozzo como máximo accionista y Quique Pina como presidente. Era el enganche de un conjunto que tenía a Darwin Machís en la izquierda y el fallecido Nico Hidalgo en la derecha, íntimo amigo suyo.

Cuando parecía que su destino estaba en los 'mayores', le llegó una oferta de la UD Almería, el club de su provincia –es de Benahadux–. Allí arrancó en su filial, llegó al primer equipo, pero no pasó de Segunda división. El Granada volvió a llamar a su puerta, tras el primer descenso de la era china, y no dudó en retornar.

El comienzo fue duro y no logró rendir lo suficiente para ganarse la confianza del entonces entrenador, José Luis Oltra. Más continuidad tuvo con Pedro Morilla y Miguel Ángel Portugal, en una temporada en la que los rojiblancos no disputaron ni el 'play off'. Todo cambió con Diego Martínez, quien le convirtió en uno de sus referentes. Llegó el ciclo mágico en el que Puertas fue santo y seña. Uno de aquellos héroes que, como buen profesional, intentará ganar el lunes al escudo de su corazón.