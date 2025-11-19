El público general ya puede comprar entradas para el derbi entre Granada y Córdoba

Próximo partidoEl público general ya puede comprar entradas para el derbi entre Granada y Córdoba
El importe de las mismas oscila entre los 35 y los 120 euros en función del sector del estadio de Los Cármenes
R. I.
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:18
El Granada habilitó ayer la venta de entradas para el derbi contra el Córdoba del sábado (21.00 horas en Los Cármenes) para el público ... general.
Tras dos días dedicados en exclusiva a los abonados del club, el resto de aficionados ya pueden adquirir su localidad en cualquier sector del estadio nazarí.
El importe de las mismas varía entre los 35 euros en los fondos y los 120 en los palcos VIP, pasando por los 40 de Esquinas, los 50 de Preferencia y los 60 de Tribuna. Los tickets infantiles tendrán un coste único de 12 euros en todos los sectores salvo en palcos y VIP.
La compra se podrá llevar a cabo en la web del club y en las taquillas del estadio este jueves de 10.00 a 18.00 horas; el viernes de 09.00 a 15.00 horas y el día del partido desde las 19 horas y hasta el descanso del derbi.
