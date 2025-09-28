La Real Sociedad B pierde a Mikel Rodriguez para Granada

Próximo rivalLa Real Sociedad B pierde a Mikel Rodriguez para Granada
El mediocentro fue sustituido por lesión durante el empate con el Córdoba
Granada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:06
La Real Sociedad B, próximo rival del Granada, perdió muy probablemente al centrocampista Mikel Rodriguez para su visita a Los Cármenes del sábado que viene ... a las 21 horas. El filial 'txuri-urdin' fue sustituido por lesión durante su empate de este domingo con el Córdoba en el Reale Arena de su primer equipo.
Mikel Rodriguez, titular en seis de las siete primeras jornadas del campeonato, es uno de los veteranos del equipo recién ascendido que dirige Jon Ansotegi a sus 23 años. Autor del gol 'txuri-urdin' durante la derrota en Ipurua de la jornada anterior, únicamente fue suplente por la visita previa a Las Palmas.
