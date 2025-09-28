Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Rodriguez protege un balón antes de lesionarse. Córdoba

Próximo rival

La Real Sociedad B pierde a Mikel Rodriguez para Granada

El mediocentro fue sustituido por lesión durante el empate con el Córdoba

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:06

La Real Sociedad B, próximo rival del Granada, perdió muy probablemente al centrocampista Mikel Rodriguez para su visita a Los Cármenes del sábado que viene ... a las 21 horas. El filial 'txuri-urdin' fue sustituido por lesión durante su empate de este domingo con el Córdoba en el Reale Arena de su primer equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  2. 2 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  3. 3

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  4. 4 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  5. 5

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  6. 6 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  7. 7 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  8. 8 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  9. 9 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  10. 10

    Más voluntad que acierto en el Covirán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Real Sociedad B pierde a Mikel Rodriguez para Granada

La Real Sociedad B pierde a Mikel Rodriguez para Granada