El Racing desperdicia su ventaja en Las Palmas y pierde

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:39 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

El Racing, próximo rival del Granada el sábado que viene en El Sardinero (21.00 horas), desperdició su ventaja durante su visita a Las Palmas ... y perdió tres jornadas después. Asier Villalibre adelantó a los santanderinos aún en el primer cuarto de hora, pero un doblete de Mika Mármol y un tercer gol incluso de Ale García durante el tiempo añadido de la primera parte volteó el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Aun así, siguió como líder de Segunda división al aplazarse el partido entre el Ceuta y el Almería con empate a uno por el fallecimiento de un aficionado en la grada.

Para colmo de males, el Racing perdió por lesión al final de ese primer tiempo al central Facu González, uruguayo cedido por la Juventus que encadenaba siete titularidades. La baja del zaguero podría unirse a las de hasta cuatro internacionales: el delantero Jeremy, con Ecuador; el centrocampista Gustavo Puerta, con Colombia; el también centrocampista Peio Canales, con la sub 21 española; y el portero suplente Plamen Andreev, con la sub 21 de Bulgaria. Los tres primeros actuaron de inicio en Gran Canaria.

