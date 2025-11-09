Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mika Mármol celebra uno de sus dos goles al Racing. Las Palmas

Próximo rival del Granada

El Racing desperdicia su ventaja en Las Palmas y pierde

El central Facu González acaba sustituido al descanso por lesión, que podría sumar su baja a la de hasta cuatro internacionales

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:39

El Racing, próximo rival del Granada el sábado que viene en El Sardinero (21.00 horas), desperdició su ventaja durante su visita a Las Palmas ... y perdió tres jornadas después. Asier Villalibre adelantó a los santanderinos aún en el primer cuarto de hora, pero un doblete de Mika Mármol y un tercer gol incluso de Ale García durante el tiempo añadido de la primera parte volteó el marcador en un abrir y cerrar de ojos. Aun así, siguió como líder de Segunda división al aplazarse el partido entre el Ceuta y el Almería con empate a uno por el fallecimiento de un aficionado en la grada.

