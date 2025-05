El presidente del Racing carga contra la «autodestrucción» entre su afición

José Ignacio Cejudo Granada Martes, 27 de mayo 2025, 15:06 | Actualizado 15:44h. Comenta Compartir

El presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, convocó este martes una comparecencia de prensa por expreso deseo personal para cargar contra la «autodestrucción» entre su afición después del empate concedido ya sobre la bocina en Elda el domingo pasado. «Percibo una corriente, que casi siempre impulsan los mismos a la espera de su momento, ante la que mi responsabilidad como máximo responsable del club me obliga a luchar», expresó el dirigente, que quiso «dar la cara» fundamentalmente ante los mensajes de odio observados en redes sociales por la renta que los santanderinos vienen dilapidando en la segunda vuelta, muchos de ellos hacia el entrenador José Alberto, al que ratificó sin admitir «lecciones de racinguismo de nadie».

«Tenemos una oportunidad única de hacer historia. Juguemos 20.000 contra once», pidió Higuera a su afición de cara a la visita del Granada este domingo. «Los futbolistas creen y van a creer, pero no son robots; saldrán a jugar con una presión impresionante, como los del Granada. Lo que tenemos que intentar es ayudarles y pasársela a los del rival», insistió. «Todos lloran después de un mal resultado, y el vestuario se convierte en un funeral, pero son ellos los que nos tienen compitiendo con clubes con cuatro veces más presupuesto que nosotros que van eufóricos yendo por detrás», dijo por los propios rojiblancos.

El presidente del Racing negó paralelismo alguno entre la situación que vive a día de hoy y su equipo y la de un año atrás, cuando salió del 'play off' tras perder en su visita al ya descendido Villarreal B en la última jornada. «Entonces nos temblaron las piernas seguramente porque ninguno de nuestros futbolistas había vivido un partido como ese; ahora creo que se debe a lo exageradamente largo que es el campeonato y al cansancio que se acumula, una necesidad que no tienen los 'grandes'», esgrimió, en referencia «al Granada curiosamente o al Almería».

«Critico abiertamente a la gente que se metió con los desplazamientos a Almería o Elda por animar a los jugadores después del partido; no lo puedo entender y no puedo más que ponerme enfrente», señaló Higuera. «Traslado el orgullo que siento por nuestros jugadores, por el cuerpo técnico y muy especialmente por los racinguistas que se desviven cada día por hacer mucho más fácil la labor a la gente que nos representa; no puedo entender que no se les defienda y proteja por encima de todo. Lo que se viene consiguiendo esta temporada no se paga con dinero, aunque quizás haya gente a la que se le haya olvidado, y se sostiene en la unión», recordó.

«Todos los clubes envidian nuestra afición; no perdamos ese valor antes de un momento tan importante», rogó el presidente. «Lloraría como una magdalena si entramos en el 'play off', y sería mi día más feliz como presidente. Sería un éxito impagable, aunque después vinieran otros sueños», compartió, sin temer el ambiente del domingo en El Sardinero sino la tristeza ante la posibilidad de convertirse en el único club «que se quedara fuera por el golaveraje particular dos veces consecutivas».