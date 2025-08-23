El Mirandés vuelve a perder por la mínima antes de visitar Los Cármenes

Lance aéreo durante el partido entre el Mirandés y el Huesca.

El Mirandés volvió a perder por la mínima y sin marcar antes de visitar Los Cármenes el domingo que viene (21.30 horas) y cosechó ... una segunda derrota consecutiva como el propio Granada. Los jabatos cayeron esta vez con el Huesca en Mendizorroza, donde jugarán de local mientras duren las obras en Anduva, por un solitario tanto de Sergi Enrich durante la primera media hora. El exrojiblanco Carlos Fernández debutó como revulsivo tras el descanso y rozó el empate con un cabezazo tras un saque de banda del capitán Juan Gutiérrez, el único futbolista que sigue de la temporada pasada entre los que jugaron.

El Mirandés, al que ahora dirige Fran Justo al marcharse Alessio Lisci a Osasuna, recuperará para su partido con el Granada al central Iker Córdoba tras su expulsión en Cádiz al minuto de partido. Junto a Carlos Fernández también ingresó para la segunda parte otro debutante como Álex Cardero, sentados los titulares Aarón y Petit, con una única sustitución más a continuación al no haber ningún otro jugador de campo con ficha del primer equipo en el banquillo y actuar ya de inicio el carrilero diestro Tamarit con ficha 'B'.

