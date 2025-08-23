Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lance aéreo durante el partido entre el Mirandés y el Huesca. Mirandés

Próximo rival del Granada

El Mirandés vuelve a perder por la mínima antes de visitar Los Cármenes

El exrojiblanco Carlos Fernández debuta como revulsivo tras el descanso y roza el empate

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:12

El Mirandés volvió a perder por la mínima y sin marcar antes de visitar Los Cármenes el domingo que viene (21.30 horas) y cosechó ... una segunda derrota consecutiva como el propio Granada. Los jabatos cayeron esta vez con el Huesca en Mendizorroza, donde jugarán de local mientras duren las obras en Anduva, por un solitario tanto de Sergi Enrich durante la primera media hora. El exrojiblanco Carlos Fernández debutó como revulsivo tras el descanso y rozó el empate con un cabezazo tras un saque de banda del capitán Juan Gutiérrez, el único futbolista que sigue de la temporada pasada entre los que jugaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen
  3. 3

    Carchuna da por perdida la temporada estival tras el tercer cierre de su playa
  4. 4

    Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5

    Detienen a un joven y un menor por una presunta agresión sexual a una chica en las fiestas de Pulianas
  6. 6

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  7. 7

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  8. 8

    Fallece un parapentista de 68 años tras sufrir una caída en Loja
  9. 9 El niño de un pueblo de Granada criado entre perniles de cerdo al frente de una gran saga de jamoneros
  10. 10

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Mirandés vuelve a perder por la mínima antes de visitar Los Cármenes

El Mirandés vuelve a perder por la mínima antes de visitar Los Cármenes