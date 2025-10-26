El Valladolid pierde dos puntos y a Marcos André

Próximo rival del Granada en LigaEl Valladolid pierde dos puntos y a Marcos André
Los pucelanos defienden su ventaja con un futbolista menos durante casi toda la segunda parte en Riazor pero ceden un empate
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 23:20
El Valladolid, próximo rival del Granada en Liga, perdió al delantero Marcos André de cara a la visita de los rojiblancos el lunes de la ... semana que viene. El delantero brasileño fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla a la vuelta del descanso tras una primera durante el tiempo añadido de la primera.
El Valladolid defendió con un futbolista menos casi toda la segunda parte la ventaja que le dio un penalti de Latasa a la media hora en Riazor. Sin embargo, terminó cediendo dos puntos por un penalti ya durante el añadido que no perdonó Yeremay para el Deportivo de La Coruña. Los pucelanos no hicieron cambios hasta los diez últimos minutos, sin que saliera el exrojiblanco Víctor Meseguer.
