Marcos André pelea un balón en Riazor antes de su expulsión. Valladolid

Próximo rival del Granada en Liga

El Valladolid pierde dos puntos y a Marcos André

Los pucelanos defienden su ventaja con un futbolista menos durante casi toda la segunda parte en Riazor pero ceden un empate

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:20

Comenta

El Valladolid, próximo rival del Granada en Liga, perdió al delantero Marcos André de cara a la visita de los rojiblancos el lunes de la ... semana que viene. El delantero brasileño fue expulsado por una segunda tarjeta amarilla a la vuelta del descanso tras una primera durante el tiempo añadido de la primera.

