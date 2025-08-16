Un error le cuesta al Eibar el empate en Málaga

Próximo rival del GranadaUn error le cuesta al Eibar el empate en Málaga
Javi Martón había adelantado a los armeros a la vuelta del descanso
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 21:56
Un error en la salida de balón desde atrás le costó al Eibar, próximo rival del Granada, el empate en Málaga. Los armeros inauguraron el ... campeonato en La Rosaleda justamente en el turno previo a los rojiblancos y se adelantaron a la vuelta del descanso gracias a un gol de Javi Martón.
Sin embargo, poco más de diez minutos después, Adrián Niño devolvió las tablas al marcador después de una peligrosa cesión atrás. El Granada visitará al Eibar el viernes que viene a las 19.30 horas.
