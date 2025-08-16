Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un lance del duelo entre el Málaga y el Eibar en La Rosaleda. LaLiga

Próximo rival del Granada

Un error le cuesta al Eibar el empate en Málaga

Javi Martón había adelantado a los armeros a la vuelta del descanso

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:56

Un error en la salida de balón desde atrás le costó al Eibar, próximo rival del Granada, el empate en Málaga. Los armeros inauguraron el ... campeonato en La Rosaleda justamente en el turno previo a los rojiblancos y se adelantaron a la vuelta del descanso gracias a un gol de Javi Martón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  6. 6 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  7. 7

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  8. 8

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  9. 9

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  10. 10

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un error le cuesta al Eibar el empate en Málaga

Un error le cuesta al Eibar el empate en Málaga