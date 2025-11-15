Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El granadino y exrojiblanco Isma Ruiz conduce un balón durante el último entrenamiento de su equipo. Córdoba CF

Próximo rival del Granada

El Córdoba recibe al Deportivo antes del derbi en Los Cármenes

Los blanquiverdes tienen hasta tres futbolistas apercibidos de sanción

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El Córdoba, próximo rival del Granada el sábado que viene en Los Cármenes (21 horas), recibe esta tarde (18.30) al Deportivo de La Coruña ... en El Arcángel. Los blanquiverdes llevan ocho jornadas sin perder, más allá de su eliminación de la Copa del Rey con el Cieza de Tercera RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  5. 5

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  6. 6

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  7. 7

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  8. 8

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  9. 9 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  10. 10 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Córdoba recibe al Deportivo antes del derbi en Los Cármenes

El Córdoba recibe al Deportivo antes del derbi en Los Cármenes