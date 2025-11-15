El Córdoba recibe al Deportivo antes del derbi en Los Cármenes

Próximo rival del GranadaEl Córdoba recibe al Deportivo antes del derbi en Los Cármenes
Los blanquiverdes tienen hasta tres futbolistas apercibidos de sanción
Granada
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:06
El Córdoba, próximo rival del Granada el sábado que viene en Los Cármenes (21 horas), recibe esta tarde (18.30) al Deportivo de La Coruña ... en El Arcángel. Los blanquiverdes llevan ocho jornadas sin perder, más allá de su eliminación de la Copa del Rey con el Cieza de Tercera RFEF.
El equipo que dirige Iván Ania tiene hasta tres futbolistas apercibidos de sanción: los extremos Cristian Carracedo y Kevin Medina y el central Rubén Alves.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión