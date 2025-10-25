El Roda empata a cero y puede caer al descenso

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 18:58 Comenta Compartir

El Roda, rival del Granada en la Copa del Rey este martes a las 20.00 horas, empató este sábado en casa con el Torrellano antes de recibir a los rojiblancos. Pese a merecer más contra el líder del grupo en Tercera RFEF, el conjunto castellonense acumula ya cinco jornadas sin ganar y aún no lo ha logrado como local en cuatro partidos.

El Roda venía de marcar al menos en sus dos últimas derrotas, con 'manita' del filial del Levante y dos goles del Atzeneta.