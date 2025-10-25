Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación titular del Roda, con el apoyo de varios canteranos para la foto. CD Roda

Rival del Granada en la Copa del Rey

El Roda empata a cero y puede caer al descenso

El conjunto castellonense merece más contra el líder de su grupo pero ya lleva cinco jornadas sin ganar y cuatro en casa

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:58

El Roda, rival del Granada en la Copa del Rey este martes a las 20.00 horas, empató este sábado en casa con el Torrellano antes de recibir a los rojiblancos. Pese a merecer más contra el líder del grupo en Tercera RFEF, el conjunto castellonense acumula ya cinco jornadas sin ganar y aún no lo ha logrado como local en cuatro partidos.

El Roda venía de marcar al menos en sus dos últimas derrotas, con 'manita' del filial del Levante y dos goles del Atzeneta.

