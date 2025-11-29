El Ceuta tumba al Burgos antes de visitar Los Cármenes

Próximo rival del Granada CFEl Ceuta tumba al Burgos antes de visitar Los Cármenes
Un gol de Matos en la primera media hora basta para que el equipo recién ascendido acceda incluso al 'play off'
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:00
El Ceuta, próximo rival del Granada el domingo de la semana que viene a las 21 horas en Los Cármenes, tumbó al Burgos en casa ... y encadenó una segunda victoria como local esta semana tras la del partido recuperado con el Almería el miércoles. Un gol de José Matos en la primera media hora bastó al equipo recién ascendido de la ciudad autónoma para acceder al 'play off' incluso.
El poste impidió que el Burgos empatase ya en la recta final, con acción providencial sobre la línea de gol del central Carlos Hernández a continuación. La intriga siguió ya sobre la bocina con la revisión de un posible penalti. No vio tarjeta amarilla alguna el centrocampista Rubén Díez, uno de los pilares del Ceuta, que se encontraba apercibido de sanción.
