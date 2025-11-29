Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Matos celebra su gol al Burgos. AD Ceuta

Próximo rival del Granada CF

El Ceuta tumba al Burgos antes de visitar Los Cármenes

Un gol de Matos en la primera media hora basta para que el equipo recién ascendido acceda incluso al 'play off'

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

El Ceuta, próximo rival del Granada el domingo de la semana que viene a las 21 horas en Los Cármenes, tumbó al Burgos en casa ... y encadenó una segunda victoria como local esta semana tras la del partido recuperado con el Almería el miércoles. Un gol de José Matos en la primera media hora bastó al equipo recién ascendido de la ciudad autónoma para acceder al 'play off' incluso.

