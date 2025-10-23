El Cádiz busca su propio '9' titular en Los Cármenes

También el Cádiz anda envuelto en problemas con el gol, como el Granada, en la antesala del derbi en Los Cármenes. Los amarillos buscan su ... propio '9' titular en el Zaidín tras la lesión de Álvaro García Pascual, que a priori no podrá jugar tras pedir el cambio al descanso de la derrota con el Burgos en el Nuevo Mirandilla.

García Pascual venía jugándolo todo como titular pero no marcaba desde la primera jornada, cuando se estrenase con el gol decisivo de la victoria contra el Mirandés en casa. Gaizka Garitano contempla a dos delanteros naturales más en su plantilla para cubrir al futbolista firmado de la cantera del Sevilla y que debutó en Primera división la temporada pasada. Son el veterano Roger Martí y Dawda Cámara, cedido por el Girona este último; ambos, aún sin marcar.

La opción de Tabatadze

Otra opción sobre la mesa de Garitano pasa por ubicar al georgiano Iuri Tabatadze como delantero centro. El extremo ha explotado como el nuevo ídolo amarillo con cuatro goles en ocho partidos, y su polivalencia le permite actuar también como referencia en ataque. Su desplazamiento permitiría que coincidieran en la línea de mediapuntas tres hombres de mucha calidad como el también veterano Suso, Javi Ontiveros y el jovencísimo Efe Ugiagbe.

Efe arrancó la temporada en el recién ascendido Ceuta y le bastó una titularidad en las tres primeras jornadas para que el Cádiz desembolsara un millón de euros antes del cierre del mercado. El nigeriano, sin embargo, únicamente ha salido de inicio de amarillo en Málaga.