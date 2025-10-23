Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrenamiento del Cádiz esta semana. Cádiz

Próximo rival del Granada

El Cádiz busca su propio '9' titular en Los Cármenes

La lesión de Álvaro García Pascual condiciona los planes de Garitano

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:29

Comenta

También el Cádiz anda envuelto en problemas con el gol, como el Granada, en la antesala del derbi en Los Cármenes. Los amarillos buscan su ... propio '9' titular en el Zaidín tras la lesión de Álvaro García Pascual, que a priori no podrá jugar tras pedir el cambio al descanso de la derrota con el Burgos en el Nuevo Mirandilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

