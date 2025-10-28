Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Celebración del Granada entre la desolación del Roda. LOF

«Nos tomamos el partido con tanta seriedad como uno de Liga»

«Para mí era bastante especial volver a jugar donde residí desde los doce años», confiesa Jorge Pascual

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 23:28

Los futbolistas del Granada aseguraron haberse tomado la visita al Roda por la Copa del Rey «con tanta seriedad como uno de Liga». Si a ... uno de ellos le hacía particular ilusión, no obstante, era a Jorge Pascual. «Estuve hospedado aquí desde los doce años y era bastante especial para mí jugar en un campo que llevo viendo toda la vida. Fui muy feliz mientras me formaban como futbolista y como persona sobre todo y estoy muy agradecido», expresó.

