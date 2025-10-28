«Nos tomamos el partido con tanta seriedad como uno de Liga»

Los futbolistas del Granada aseguraron haberse tomado la visita al Roda por la Copa del Rey «con tanta seriedad como uno de Liga». Si a ... uno de ellos le hacía particular ilusión, no obstante, era a Jorge Pascual. «Estuve hospedado aquí desde los doce años y era bastante especial para mí jugar en un campo que llevo viendo toda la vida. Fui muy feliz mientras me formaban como futbolista y como persona sobre todo y estoy muy agradecido», expresó.

«No me preocupaba no haber marcado aún pese a que a los delanteros nos caiga la responsabilidad porque llevaba varios partidos dándole un plus al equipo y aquí lo vi compensado con goles. Ayudaré al equipo con muchas ganas donde me ponga el míster aunque en el fútbol profesional no había jugado mucho aún de '9'», abundó Pascual, que apuntó a seguir «paso a paso, eliminatoria a eliminatoria» en la Copa. «Ojalá podamos puntuar ahora en Valladolid; casi todos los partidos en Segunda son bonitos y duros», añadió.

Hormigo y Rodelas

«Estos partidos nos vienen muy bien a los jugadores con menos minutos para ganar ritmo y sentirnos futbolistas», agradeció Diego Hormigo. «Tuvimos seriedad desde el primer momento. El césped estaba muy bien y pudimos encarrilar el partido desde el primer momento. Estamos mejorando a partir de la portería a cero y esta vez también con los goles que nos venían faltando en Liga», se congratuló el central, zurdo pese a jugar por la derecha. «Siempre fui polivalente y me sentí bien en varias posiciones; me adapté a jugar por la derecha y también me siento a gusto en el mediocampo», sostuvo, motivado ahora por «un partido bonito entre equipos de Primera división con aficiones muy grandes» en Valladolid.

Por último, también Sergio Rodelas emplazó a «salir a ganar con el máximo orgullo por defender el escudo hasta donde lleve la Copa». «En los primeros partidos no nos salieron las cosas del todo pero confiábamos en el míster y tampoco ahora somos los mejores del mundo; seguimos siendo los mismos», recordó sobre la mejora del equipo. Con todo, no disimuló que jugar de lateral no termina de ser lo suyo: «No es la posición que más me gusta pero si apuestan por mí ahí es por algo y lo daré todo por el equipo donde me pongan».

En lo personal, Rodelas admitió que fue «un orgullo muy grande» que le llamara la selección española sub 21. «Quieras o no te da mucha más confianza y ganas por seguir compitiendo con tu club», compartió. «Siempre que salgo intento demostrar al míster que estoy capacitado como para jugar, aunque vaya a muerte con los que salgan de inicio e intente aportar a tope desde el banquillo. El míster me pide que encare y que centre para explotar mis virtudes con cada oportunidad», desveló.