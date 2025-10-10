El Recreativo quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva

Los rojiblancos necesitan olvidar la derrota de Motril con el Torredonjimeno, que aún no ha perdido pero no gana desde la primera jornada

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 11:46 Comenta Compartir

El Recreativo Granada quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva este sábado (17.30 horas) con motivo de la visita del Torredonjimeno. El filial ... rojiblanco necesita olvidar la derrota de Motril ante un rival que aún no ha perdido pero que no gana desde la primera jornada, cuando goleó al Mijas. El equipo que dirige Luis Bueno espera retomar la inercia positiva de la victoria por el derbi anterior con el Huétor Tájar, el primero tras el descenso a Tercera RFEF.

«Es un equipo veterano que firmó muy bien y que también tiene una mezcla con gente joven. Cada equipo intentará llevar su modelo de juego al extremo, y los dos somos ofensivos, así que por ahí pasarán las claves del partido: cuál será más valiente para buscar al otro de verdad. Será un buen espectáculo», auguró Luis Bueno. «Damos las gracias a la afición que vino a vernos contra el Huétor Tájar, porque fue clave para llevar el partido a donde queríamos, y qué mejor forma de pasar un sábado que disfrutando del primer equipo femenino y después de comer, también de nosotros por la tarde», incitó el entrenador del Recreativo.

