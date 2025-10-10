Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El recreativista Fall, durante un entrenamiento. Granada CF
Filial del Granada

El Recreativo quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva

La previa ·

Los rojiblancos necesitan olvidar la derrota de Motril con el Torredonjimeno, que aún no ha perdido pero no gana desde la primera jornada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:46

Comenta

El Recreativo Granada quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva este sábado (17.30 horas) con motivo de la visita del Torredonjimeno. El filial ... rojiblanco necesita olvidar la derrota de Motril ante un rival que aún no ha perdido pero que no gana desde la primera jornada, cuando goleó al Mijas. El equipo que dirige Luis Bueno espera retomar la inercia positiva de la victoria por el derbi anterior con el Huétor Tájar, el primero tras el descenso a Tercera RFEF.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  8. 8 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  9. 9 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional
  10. 10

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva

El Recreativo quiere volver a ganar en la Ciudad Deportiva