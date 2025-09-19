Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Andrea Gómez y Manoly Baquerizo salen sonrientes a entrenar. Granada CF
Granada femenino

Irene Ferreras quiere ya su primera victoria en casa

La previa ·

Las rojiblancas vuelven a la Ciudad Deportiva por la visita del Eibar, con rivalidad entre ambos desde sus ascensos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:37

El Granada femenino espera lograr su primera victoria de la temporada en casa por su vuelta este sábado a la Ciudad Deportiva del club (12. ... 00 horas) tras estrenarse en Los Cármenes con derrota frente al Levante Badalona. Las rojiblancas esperan retomar el camino triunfal que iniciaron con los tres puntos de su visita al Levante por la inauguración del campeonato en la Liga F ante uno de los conjuntos con mayor rivalidad de los últimos años, en concreto desde sus ascensos en 2023. Las armeras subieron en Maracena durante un encuentro en el que el equipo que por entonces dirigía Roger Lamesa se jugaba a su vez el 'play off'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  3. 3 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  4. 4

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  7. 7 El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  8. 8 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  9. 9

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  10. 10 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Irene Ferreras quiere ya su primera victoria en casa

Irene Ferreras quiere ya su primera victoria en casa