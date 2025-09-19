Irene Ferreras quiere ya su primera victoria en casa

El Granada femenino espera lograr su primera victoria de la temporada en casa por su vuelta este sábado a la Ciudad Deportiva del club (12. ... 00 horas) tras estrenarse en Los Cármenes con derrota frente al Levante Badalona. Las rojiblancas esperan retomar el camino triunfal que iniciaron con los tres puntos de su visita al Levante por la inauguración del campeonato en la Liga F ante uno de los conjuntos con mayor rivalidad de los últimos años, en concreto desde sus ascensos en 2023. Las armeras subieron en Maracena durante un encuentro en el que el equipo que por entonces dirigía Roger Lamesa se jugaba a su vez el 'play off'.

Será el primer partido oficial de Irene Ferreras en la Ciudad Deportiva, donde suele trabajar en el día a día del Granada femenino. Las rojiblancas esperan crecer a partir de su imbatibilidad momentánea fuera de casa, con el empate reciente en Alhama que pudo acabar con los tres puntos de no ser por los palos. La entrenadora vuelve a cavilar sobre la única pieza que por ahora le baila en la alineación, entre la acompañante de Sonya Keefe y la responsable de la banda izquierda en ataque. Linnea Solvoll, la canterana Vera Molina y Andrea Gómez vienen peleando por ese puesto en cuestión.

Las armeras no ganan aún

Enfrente estará el Eibar, que no ha ganado aún. Las armeras vienen de empatar sin goles en casa con el Levante Badalona que saqueó Los Cármenes tras perder con la mínima tanto con el Madrid fuera como con el Sevilla por el estreno en Ipurua. El Granada no está dispuesto a ceder otros tres puntos en la Ciudad Deportiva.