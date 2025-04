Catorce años de rivalidad hasta otro pulso por volver a Primera

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 26 de abril 2025, 00:59 Comenta Compartir

Catorce años van a cumplirse ya de aquel legendario 'play off' de ascenso a Primera división entre el Granada y el Elche del que brotó ... una rivalidad inexistente hasta entonces. Abel Gómez falló dos penaltis durante el añadido en Los Cármenes, como Dani Benítez en la ronda previa con el Celta, pero Odion Ighalo hizo la jugada de su vida para devolver a los rojiblancos a la máxima categoría tres décadas y un lustro más tarde. Ahora el '7' lo luce Lucas Boyé, futbolista querido en el Martínez Valero por las tres temporadas que militó allí pese a no haber alcanzado nunca los dos dígitos goleadores que sí acaba de lograr ahora en Segunda. El hombro no le parará.

El granadinismo espera vivir una gran tarde de fútbol, como las de antaño, ahora que la primavera calienta la competición con el desenlace de los campeonatos. Las tres victorias consecutivas que el equipo ha vuelto a encadenar por primera vez desde octubre devolvieron a los rojiblancos al 'play off', y tumbar al líder en casa les permitiría incluso mirar a los dos puestos de ascenso directo todavía a ocho puntos. A esa inercia se aferra la afición, aunque los futbolistas tendrán que aplicarse con atención desde el principio para no repetir los largos tramos de dudas que hubo tanto en Cartagena como en Albacete sin que fuera a mayores por las paradas de Diego Mariño. Ampliar No parece necesario subrayar en el vestuario la importancia de este partido. Por si fuera poco lo que hay en juego a nivel clasificatorio, también habrán recordado la rivalidad reciente con el Elche antiguos integrantes del rival como Fran Escribá y su segundo David Generelo, el propio Boyé y Gonzalo Villar. El último precedente de estas batallas en el Zaidín se saldó con triunfo franjiverde gracias a un solitario gol de Fidel como preámbulo del descenso rojiblanco, con Rubén Torrecilla como interino al frente en aquel duelo. Lo normal es que Escribá repita la alineación que terminó llevándose los tres puntos de Cartagena toda vez que Boyé se encuentra lo suficientemente recuperado de la contusión en su hombro derecho y tampoco Miguel Rubio presenta secuelas de su conmoción cerebral en Cartagena. El gol de Manu Trigueros sugiere la continuidad del 'trigote' pese a la vuelta de Stoichkov, entre algodones desde la semana pasada por molestias musculares pero ya apto para participar como revulsivo al menos. Una versión más directa Cabe esperar una versión más directa del Granada ante la querencia por la posesión del balón del Elche, en un escenario de partido similar al de la goleada al Racing de Santander. Entonces, los rojiblancos fueron verticalísimos para atacar los espacios a la espalda cántabra. La superioridad numérica en la medular, en cualquier caso, servirá de protección cuando no se tenga la pelota. Los Cármenes quiere creerse la candidatura del Granada a la vuelta inmediata a Primera división, aunque sea por la vía del 'play off'. Ganar al líder en casa presentaría el mejor argumento posible de aquí al final.

