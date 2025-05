Ganar o ganar para volver a Los Cármenes en junio

J. I. C.

Ganar o ganar contra el Castellón en Los Cármenes, y no mirar a sus rivales hasta que acabe el partido. No le queda otra al ... Granada para mantener opciones de 'play off' de ascenso a Primera división hasta la última jornada más allá de lo que hagan los demás y evitar que ese encuentro sea el último de la temporada en el Zaidín. Los rojiblancos, en plena luna de miel con el recién aterrizado Pacheta, bajo la promesa de tiempos mejores, quieren regresar a su estadio en junio para competir la promoción por la vuelta inmediata entre los mejores.

El Granada se aferra a su mejoría con el nuevo entrenador ya en Riazor, con la victoria más convincente a domicilio de la segunda vuelta por no decir de toda la temporada. Ahora, sin embargo, toca poner a prueba el efecto revulsivo de Pacheta también en Los Cármenes. El equipo se encontrará un ambiente muy distinto del que le despidió trece días atrás al perder con el Eibar, de nuevo con el viento a favor como si hubiera pasado una eternidad desde entonces porque no hay nadie que quiera el bien del club más que su afición, pero la sospecha sigue. Es el momento de ilusionarse con razones, aunque sea de cara al curso que viene porque aún no se dependa de uno mismo en lo que queda. Ampliar Como el Deportivo, también el Castellón tiene ya hechos sus deberes. Los 'orellut' certificaron su permanencia matemática en Segunda división por una campaña más el domingo pasado y no disimulan que se tomarán estas dos últimas jornadas como pruebas para distintos futbolistas poco habituales e incluso del filial. Sin embargo, la filosofía ofensiva que abandera el multimillonario propietario griego-canadiense Bob Voulgaris, capaz de cesar al entrenador Dick Schreuder para ascender a su asistente Johan Plat, garantiza la emoción en Los Cármenes. No tiene un talento como Yeremay, que apretó las cosas en Coruña, pero a sus futbolistas tampoco les falta talento ni ganas de crecer en el fútbol profesional. Hongla, la duda Lo previsible es que pasen muchas cosas, y Pacheta intentará que todas sean buenas para el Granada. A los rojiblancos les urge controlar el juego para reducir las posibilidades de su rival. Las virtudes del Castellón hacen que el nuevo entrenador del equipo sopese algún cambio en la alineación que tan bien le funcionó ocho días atrás por su debut, con apuestas tan personales como las del capitán Carlos Neva por Miguel Ángel Brau en el lateral izquierdo o Manu Lama por Miguel Rubio en la zaga. Y la mayor duda se la presenta Martin Hongla. Noticia relacionada El Granada, también pendiente del Racing y del Almería No le tembló el pulso a Pacheta al sentar a Hongla en Riazor tras deshacerse en elogios hacia el camerunés, sostenidos por la coincidencia de ambos en el Valladolid, donde el técnico contribuyó a su fichaje. La visita del Castellón, sin embargo, le hace replantearse la utilidad de la capacidad física de su antiguo pupilo en la medular para combatir el poderío 'orellut' al contragolpe. También resulta una incógnita el rol que le daría de inicio, si de pivote o de interior, después de emplearle incluso como central en Pucela. Apenas Gonzalo Villar tendría garantizada su titularidad en principio. Con la misma alineación que con el Deportivo o con algún cambio, ya sea Hongla u otro, al Granada únicamente le vale lo mismo que entonces: ganar. Y de ahí, a jugársela a Santander. Los rojiblancos quieren seguir soñando con el 'play off' para no resignarse a que el próximo partido en Los Cármenes vuelva a ser en Segunda.

