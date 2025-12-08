La prevención de lesiones en el Granada CF alcanza la portería

La prevención de lesiones que Pacheta y su cuerpo técnico vienen teniendo en el Granada esta temporada alcanzó la portería también contra el Ceuta. Las ... molestias que Ander Astralaga arrastra en un tobillo emplazaron al entrenador a apurar con Luca Zidane bajo palos antes de marcharse con Argelia a la Copa de África. Aun así, el burgalés reconoció durante su comparecencia de prensa posterior al partido que el guardameta vasco pudo haber vuelto a forzar.

Astralaga hizo ya un gran esfuerzo por jugar infiltrado durante la visita al Racing que le valió la titularidad dos jornadas más, contra el Zaragoza en Los Cármenes y en León. El portero cedido por el Barcelona descansó en Tenerife por la Copa del Rey y la buena actuación de Luca allí convenció a Pacheta para darle una nueva oportunidad en Liga con tal de preservar al vasco, que no había podido entrenar en toda la semana por precaución. El francoargelino, sin embargo, volvió a mostrar dudas en varias situaciones de área más allá de si pudo hacer más o no en el gol de falta directa de Cristian Rodríguez que desvió Jorge Pascual.

El delantero del Granada peinó lo justo el balón pero apenas varió la trayectoria del mismo. Luca tenía las manos colocadas como para atraparlo, que no para repelerlo pese a la potencia, y con el contacto de su compañero apenas pudo reaccionar para variar su postura.

Esfuerzo de Alcaraz

Además de Astralaga, otro futbolista con el que el Granada mantiene mimos es Rubén Alcaraz. El centrocampista, capitán de inicio por primera vez contra el Ceuta, lleva semanas jugando con una rotura muscular de quince centímetros. La baja de Sergio Ruiz por un proceso gripal le volvió a urgir como titular y aportó su oficio hasta dejar su sitio a Manu Trigueros en busca de mayor creatividad en ataque.