Luca Zidane da un pase contra el Ceuta. José Miguel Baldomero

Debate bajo palos

La prevención de lesiones en el Granada CF alcanza la portería

Pacheta opta por apurar con Luca antes de irse a la Copa de África para no arriesgar con Astralaga y las molestias que arrastra todavía en un tobillo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:01

La prevención de lesiones que Pacheta y su cuerpo técnico vienen teniendo en el Granada esta temporada alcanzó la portería también contra el Ceuta. Las ... molestias que Ander Astralaga arrastra en un tobillo emplazaron al entrenador a apurar con Luca Zidane bajo palos antes de marcharse con Argelia a la Copa de África. Aun así, el burgalés reconoció durante su comparecencia de prensa posterior al partido que el guardameta vasco pudo haber vuelto a forzar.

