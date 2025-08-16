Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alineación titular del Granada femenino para medirse al Valencia. Granada CF

Pretemporada del Granada

El Femenino gana al Valencia su segundo amistoso

Un golazo de Paulita a dos minutos del añadido concede la primera victoria del verano

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:10

El Granada femenino ganó al Valencia sobre la bocina para vencer por primera vez en pretemporada en su segundo partido amistoso del verano. Un golazo ... de la canterana Paulita a dos minutos del añadido, con un disparo bombeado al recibir un balón en el pico del área tras un saque de esquina, bastó para que las rojiblancas se impusieran en las instalaciones del Pinatar Arena de Murcia al conjunto che, descendido la campaña pasada de Liga F.

