El Femenino gana al Valencia su segundo amistoso

Pretemporada del GranadaEl Femenino gana al Valencia su segundo amistoso
Un golazo de Paulita a dos minutos del añadido concede la primera victoria del verano
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 21:10
El Granada femenino ganó al Valencia sobre la bocina para vencer por primera vez en pretemporada en su segundo partido amistoso del verano. Un golazo ... de la canterana Paulita a dos minutos del añadido, con un disparo bombeado al recibir un balón en el pico del área tras un saque de esquina, bastó para que las rojiblancas se impusieran en las instalaciones del Pinatar Arena de Murcia al conjunto che, descendido la campaña pasada de Liga F.
Para este segundo amistoso, Irene Ferreras apostó de inicio por Laura Sánchez, Alba Pérez, Cristina Postigo, Yoli Sierra, Manoly Baquerizo, Ari Mingueza, Miku, Vera, Laura Pérez, Lauri y Sonya Keefe.
