El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»

El presidente del Wolfsberger, Dietmar Riegler, se mostró optimista en cerrar cuanto antes el fichaje de Shon Weissman, delantero del Granada. «Ya casi hemos llegado ... a la meta, solo faltan pequeños cosas», comentó en declaraciones recogidas por el diario Kleine Zeitung, a pocos días de afrontar la eliminatoria de acceso a la Conference League, a doble partido, que le enfrentará a su equipo con el Omonia Nicosia, después de que no pudiera meterse en la Europa League. Curiosamente, el Omonia fue rival rojiblanco en aquella fase de grupos que disputó en este torneo continental en la temporada 2020/21.

En la información, no se aclara si habría algún tipo de compensación al respecto para los nazaríes, que como poco se ahorrarían su ficha, que estaría en torno a los 600.000 euros. Weissman ya estuvo a punto de recalar en el Fortuna Düsseldorf alemán, pero su traspaso se truncó debido a aquellas controvertidas publicaciones del jugador en las redes sociales en relación al conflicto en Gaza que luego borró.

El israelí ya jugó en en este conjunto centroeuropeo durante la campaña 2019/20, marcando 37 goles en 40 partidos, datos que le permitieron convertirse en un fichaje estrella para el Real Valladolid por cuatro millones de euros. Sufrió el descenso de categoría con los pucelanos y disfrutó del ascenso el curso siguiente, con Pacheta en el banquillo. Sin embargo, ante su baja participación tras el regreso a la élite, aceptó irse cedido al Granada de la temporada 22/23. Aunque su labor fue escasa, con un gol en su debut y ya está, celebró como todo la vuelta a Primera, lo que activó una opción de compra obligatoria de tres millones de euros. Luego vendría un préstamo a la Salernitana y un retorno a Granada en Segunda división, en el pasado ejercicio, frustrante para el club al no meterse ni en 'play off'.