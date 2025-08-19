Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shon Weissman, en el entrenamiento de este martes. Blanca Rodríguez

Granada CF

El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»

«Casi hemos llegado a la meta», considera el mandatario del equipo austriaco, en el que jugó el delantero del Granada

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 17:06

El presidente del Wolfsberger, Dietmar Riegler, se mostró optimista en cerrar cuanto antes el fichaje de Shon Weissman, delantero del Granada. «Ya casi hemos llegado ... a la meta, solo faltan pequeños cosas», comentó en declaraciones recogidas por el diario Kleine Zeitung, a pocos días de afrontar la eliminatoria de acceso a la Conference League, a doble partido, que le enfrentará a su equipo con el Omonia Nicosia, después de que no pudiera meterse en la Europa League. Curiosamente, el Omonia fue rival rojiblanco en aquella fase de grupos que disputó en este torneo continental en la temporada 2020/21.

