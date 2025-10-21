Precios populares para ver al Granada ante el Roda por la Copa del Rey

El CD Roda inició la venta de entradas para el encuentro de Copa del Rey contra el Granada. La eliminatoria de primera ronda, fechada para ... el martes 28 a las 20.00 horas en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal, contará con precios populares para fomentar la asistencia tanto de público local como del visitante.

Las entradas para el duelo entre el equipo de Tercera RFEF y el de Pacheta ya de pueden adquirir a un importe único de 10 euros en las oficinas del Roda hasta el día del encuentro. No existe posibilidad alguna de compra 'online', por lo que aquellos granadinistas dispuestos a desplazarse hasta Villarreal deberán hacerse con su localidad el mismo martes 28 en las taquillas del Mini Estadi.

El recinto 'groguet', que pertenece a la Ciudad Deportiva del Villarreal, club hermanado con el Roda en cuanto al desarrollo de jóvenes jugadores, dispone de un total de 3.500 localidades.